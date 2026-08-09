 వారణాసిలో హనుమంతుడి పాత్ర.. రాజమౌళి ప్లాన్ అదేనా? | Mahesh Babu Varanasi Movie Hanuman Role goes To Tollywood Hero | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Varanasi Movie: వారణాసిలో హనుమంతుడి పాత్ర.. టాలీవుడ్ స్టార్‌ హీరోనా?

Aug 9 2026 1:43 PM | Updated on Aug 9 2026 1:43 PM

Mahesh Babu Varanasi Movie Hanuman Role goes To Tollywood Hero

మహేశ్ బాబు- రాజమౌళి కాంబోలో వస్తోన్న మోస్ట్ అడ్వెంచరస్ మూవీ వారణాసి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో తొలిసారి వస్తోన్న మూవీ కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ రోజు మహేశ్ బాబు బర్త్‌ డే కావడంతో జక్కన్న క్రేజీ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. మహేశ్ బాబు రుద్ర పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. అంతేకాకుండా మందాకినిగా చేస్తోన్న ప్రియాంక చోప్రా పోస్టర్‌ కూడా పంచుకున్నారు.

తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన మరో క్రేజీ టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ చిత్రం త్రేతాయుగం ఎపిసోడ్‌లో మహేశ్ బాబు రాముడిగా కూడా కనిపించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే హనుమంతుడి రోల్ ఎవరనే విషయంపై చర్చ మొదలైంది. ఈ పాత్రలో ఎవరు చేస్తున్నారనే దానిపై ఆడియన్స్‌లో విపరీతమైన ఆసక్తి నెలకొంది. 

అయితే ఈ పాత్ర కోసం జక్కన్న ఇప్పటికే వేట ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. హనుమాన్ లాంటి పవర్‌ఫుల్ రోల్ కోసం బాలీవుడ్ నటుడు మాధవన్ పేరు పరిశీలించారని టాక్. కానీ తాజాగా మరో పేరు వినిపిస్తోంది. టాలీవుడ్ మెగా హీరో రామ్ చరణ్‌ను ఈ పాత్ర కోసం తీసుకోవాలని భావిస్తున్నారట. రామ్ చరణ్ అయితేనే కరెక్ట్‌గా సెట్ అవుతాడని దర్శకధీరుడు ఆలోచనలో ఉన్నారట. ఈ విషయంపై ఇప్పటికైతే ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటనైతే రాలేదు. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల సునామీ ఖాయమని టాలీవుడ్ సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఘనంగా 'రన్ ఫర్ SMA 2026' (ఫొటోలు)
photo 2

టాలీవుడ్ రాజకుమారుడు.. మహేశ్ బాబు బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రెగ్నెన్సీతో సమంత.. ఆగస్టు ఎనర్జీతో ఇలా (ఫొటోలు)
photo 4

వేశ్య పాత్రలో అదరగొట్టిన వామికా గబ్బి.. ఈ బ్యూటీ బ్యాగ్‌గ్రౌండ్‌ తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

సూర్య ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ మూవీ HD స్టిల్స్

Video

View all
YS Jagan Greetings On World Tribal Day 1
Video_icon

గిరిజనులకు అంతర్జాతీయ ఆదివాసీ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వైఎస్ జగన్
SP Narasimha Press Meet Over Dr Priyanka Incident 2
Video_icon

డా. ప్రియాంక ఘటనపై SP సంచలన వ్యాఖ్యలు
Indian Cricketer Ramandeep Singh Marries Actress Charlie Chauhan 3
Video_icon

గుట్టు చప్పుడు కాకుండా హీరోయిన్ ను పెళ్లి చేసుకున్న టీమిండియా క్రికెటర్
Priyanka Father Venkatesh About His Daughter Health Condition 4
Video_icon

నా బిడ్డ గురించి సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం పట్టించుకోకపోవడం దారుణం
Special Story On Lal Darwaza Ashada Bonalu In Hyderabad 5
Video_icon

వైభవంగా లాల్ దర్వాజా బోనాల సంబరాలు
Advertisement
 