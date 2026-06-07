సినిమాల్లో జరిగిదేంతా నిజం కాదని అనుకుంటూ ఉంటాం. అయితే అప్పుడప్పుడు షూటింగ్ సందర్భంగా అనుకోని సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. వాటి గురించి సదరు హీరో లేదా హీరోయిన్ చెబితే తప్పితే తెలియదు. ఒకప్పటి హీరోయిన్ మధుబాల కూడా గతంలో తను ఓ హిందీ మూవీ సందర్భంగా ఎదుర్కొన్న షాకింగ్ అనుభవాన్ని బయటపెట్టింది. తన చెంపపై నటుడు లాగిపెట్టిన విషయం గురించి చెబుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది.
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'యశ్వంత్ సినిమా షూటింగ్లో నానా పటేకర్(హీరో)కి నాకు గొడవ జరిగే సీన్ అది. ఆయన ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయినా తేలిగ్గా పండిస్తారు. నేను అంత సహజంగా నటించలేను. మా ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగేటప్పుడు నేను ఏడవాలి. కానీ కన్నీళ్లు రావట్లేదు. బాధగానూ అనిపించలేదు. అప్పుడు గ్లిజరిన్తో ప్రయత్నిద్దామనుకుంటే.. నానా పటేకర్ నా చెంపపై లాగిపెట్టి కొట్టారు. విపరీతమైన బాధతో పాటు ఆయనపై చాలా కోపం వచ్చింది. వెంటనే నేను కూడా ఆయన చెంప చెళ్లుమనిపించాను. అంతే మా డైరెక్టర్ కట్ చెప్పారు. ఒక్కదెబ్బతో అనుకున్నట్లుగా వచ్చిందని అనిల్ హ్యాపీగా ఫీలయ్యారు. నానా పటేకర్ ఎందుకు కొట్టారో అప్పుడు అర్థమైంది. ఆయన మంచి మనిషి. సహనటులతో గౌరవంగా ఉండేవారు. కానీ యాక్టింగ్ విషయంలో మాత్రం చాలా సీరియస్గా ఉంటారు' అని మధుబాల తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చింది.
1997లో వచ్చిన ఈ సినిమాలో నానా పటేకర్, మధుబాలు హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు. ఇకపోతే ఈమె..'రోజా' సినిమాలో దక్షిణాదిలో ఫేమస్ అయింది. ప్రస్తుతం అడపాదడపా తల్లి పాత్రలు చేస్తోంది. గత కొన్నేళ్లలో అయితే తెలుగులో సూర్య వర్సెస్ సూర్య, నాన్నకు ప్రేమతో, శాకుంతలం, కన్నప్ప తదితర మూవీస్లో నటించింది.
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Actress Madhu claims that during the shooting of Yeshwant, Nana Patekar slapped her for real so that genuine tears would come on screen
Madhu says she was shocked because it wasn't done during rehearsals, and she ended up slapping him back in the next take
According to her,… pic.twitter.com/TcQleeluuM
— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) June 6, 2026