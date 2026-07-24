 థియేటర్లలో సూపర్ హిట్‌ మూవీ.. రీ రిలీజ్ ట్రైలర్‌ చూశారా? | Shambo Shiva Shambo Re Release Trailer out now | Sakshi
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Shambo Shiva Shambo: శంభో శివ శంభో.. రీ రిలీజ్ ట్రైలర్‌ వచ్చేసింది

Jul 24 2026 7:24 PM | Updated on Jul 24 2026 7:33 PM

Shambo Shiva Shambo Re Release Trailer out now

రవితేజ, శివ బాలాజీ, అల్లరి నరేశ్‌ ముఖ్య పాత్రల్లో వచ్చిన లవ్ కమ్ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్ శంభో శివ శంభో. అప్పట్లో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. తమ స్నేహితుడి ప్రేమ కోసం ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్‌ చేసిన త్యాగమే ఈ సినిమా. తమ స్నేహితుడి ప్రేమ గెలవడానికి ముగ్గురు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారో ఈ మూవీలో చూపించారు.

2010లో విడుదలైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ మూవీకి సముద్రఖని దర్శకత్వం వహించారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీని మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఫ్రెండ్‌షిప్‌ డే సందర్భంగా ఆగస్టు 1న రీ రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రీ రిలీజ్ ట్రైలర్ విడుదల చేశారు మేకర్స్. ఈ చిత్రంలో రవితేజ సరసన ప్రియమణి హీరోయిన్‌గా మెప్పించింది. 

 

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