 కొరియన్ కనకరాజు.. రిలీజ్‌కు ముందే బిగ్‌ డీల్..! | Varun Tej Korean Kanakaraju OTT rights, deals goes viral | Sakshi
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Korean Kanakaraju Movie: కొరియన్ కనకరాజు.. రిలీజ్‌కు ముందే బిగ్‌ డీల్..!

Jul 24 2026 5:30 PM | Updated on Jul 24 2026 6:12 PM

Varun Tej Korean Kanakaraju OTT rights, deals goes viral

దాదాపు రెండేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత వరుణ్ తేజ్ నుంచి వస్తోన్న సినిమా 'కొరియన్ కనకరాజు'. ఈ చిత్రానికి మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో రితికా నాయక్ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ చిత్రం ఆగస్టు 7న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఇటీవల టీజర్‌ రిలీజ్ చేయగా ఆడియన్స్‌ను ఆకట్టుకుంది. దీంతో ఈ చిత్రంపై అభిమానుల్లో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.

తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన క్రేజీ డీల్ పూర్తయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా ఓటీటీ రైట్స్‌, శాటిలైట్ రైట్స్‌కు భారీ ధర దక్కినట్లు సమాచారం. ఈ మూవీకి నాన్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ రూ.26 కోట్ల వరకు జరిగినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని కేవలం రూ.38 కోట్ల బడ్డెట్‌తో తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ డీల్‌తో మూవీ రిలీజ్‌కు ముందే బిజినెస్‌ పరంగా కొరియన్ కనకరాజు దూసుకెళ్తున్నాడు. దీంతో వరుణ్ తేజ్ కమ్ బ్యాక్ సినిమాగా నిలుస్తుందని ఫ్యాన్స్ నమ్మకంతో ఉన్నారు. 
 

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