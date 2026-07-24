 పళ్లబురుసు.. క్రేజీ ఫోక్ సాంగ్ రిలీజ్ | Muralidhar Goud Pallaburusu Kotha Soku Lyrical song out now | Sakshi
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Pallaburusu Movie: పళ్లబురుసు మూవీ.. కొత్త సాంగ్ రిలీజ్

Jul 24 2026 9:42 PM | Updated on Jul 24 2026 9:43 PM

Muralidhar Goud Pallaburusu Kotha Soku Lyrical song out now

విలేజ్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వస్తోన్న మరో చిత్రం పళ్లబురుసు. బలగం నటులు ప్రధాన పాత్రల్లో ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీలో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి ఉదయ్ చౌహాన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఎపిక్ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్లపై నిర్మిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి క్రేజీ సాంగ్ వచ్చేసింది. తాజాగా 'కొత్త సోకు' అనే ఫోక్ సాంగ్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ పాటలో సుధాకర్ రెడ్డి కొత్త కళ్లజోడుతో కనిపించారు.  ఈ పాట రంగురంగుల విజువల్స్‌తో ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ పాటకు సురేశ్ గంగుల లిరిక్స్ అందిచగా.. కుమారా వాగ్దేవి ఆలపించారు. ఈ మూవీకి పవన్ సీహెచ్‌ సంగీతమందిస్తున్నారు. పక్కా రూరల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ మూవీని రూపొందించారు. ఈ చిత్రంలో ప్రజ్వల్, గోమతి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు పవన్ సీహెచ్ సంగీతమందిస్తున్నారు. ఈ మూవీని ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
 

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