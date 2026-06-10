 స్పెషల్‌ గెస్ట్‌..? | Hrithik Roshan is set to play a key cameo in Rajinikanth Jailer 2 | Sakshi
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స్పెషల్‌ గెస్ట్‌..?

Jun 12 2026 12:27 AM | Updated on Jun 12 2026 12:27 AM

Hrithik Roshan is set to play a key cameo in Rajinikanth Jailer 2

ముత్తువేల్‌ పాండియన్‌తో చేతులు కలపనున్నారట హృతిక్‌ రోషన్‌. రిటైర్డ్‌ పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌ ముత్తువేల్‌ పాండియన్‌ పాత్రలో రజనీకాంత్‌ హీరోగా నెల్సన్‌ దిలీప్‌కుమార్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘జైలర్‌’. 2023లో విడుదలైన ఈ సినిమా సూపర్‌హిట్‌గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం రజనీ, నెల్సన్‌ల కాంబినేషన్‌లోనే ‘జైలర్‌’కు సీక్వెల్‌గా ‘జైలర్‌ 2’ తెరకెక్కుతోంది.

ఈ సినిమాలోని ఓ స్పెషల్‌ గెస్ట్‌ రోల్‌ను హృతిక్‌ రోషన్‌ చేయనున్నారని తెలిసింది. ఈ నెల 22, 23 తేదీల్లో ఈ సినిమా చిత్రీకరణ కోసం హృతిక్‌ రోషన్‌ చెన్నై చేరుకుంటారని, రజనీ–హృతిక్‌ కాంబినేషన్‌లోని కీలక సన్నివేశాలను నెల్సన్‌ చిత్రీకరిస్తారని సమాచారం.

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