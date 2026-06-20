వేడుకకు చిరునామా ఆల్ఫా: ఆలియా భట్‌

‘‘ఆల్ఫా’ పరంగా నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఈ మూవీ స్టోరీ ఇద్దరు కథానాయికల చుట్టూ తిరగడం. ఇలాంటి స్క్రిప్ట్లు చాలా అరుదుగా వస్తాయి. అందుకే ‘ఆల్ఫా’ జర్నీలో భాగం కావడం సంతోషాన్నిచ్చింది. వేడుకకు ఓ చిరునామాలా ఈ సినిమా నిలుస్తుంది’’ అని ఆలియా భట్ పేర్కొన్నారు. ఆలియా భట్, శార్వరి లీడ్ రోల్స్లో యశ్ రాజ్ ఫిలింస్ నిర్మించిన చిత్రం ‘ఆల్ఫా’. ఈ సంస్థ నుంచి స్పై సినిమాలు చాలా వచ్చాయి.
కానీ అవి హీరో ఓరియంటెడ్ సినిమాలు. ఈ సంస్థలో స్పై యూనివర్స్లో రూపొందిన తొలి మహిళా ప్రధాన చిత్రం ‘ఆల్ఫా’. ఈ సినిమాలో పవర్ఫుల్ స్పై ఏజెంట్లుగా నటించారు ఆలియా, శార్వరి. శివ్ రావైల్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జూలై 3న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా ఆలియా భట్ మాట్లాడుతూ– ‘‘ఇప్పటివరకూ నేను చేసిన సినిమాల్లో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ షూటింగ్ చేసినవాటిలో ‘ఆల్ఫా’ ఒకటి. ప్రతి రోజూ చాలా ఆసక్తిగా షూటింగ్కి వెళ్లేదాన్ని. యాక్షన్ నేపథ్యంలో సాగే ‘ఆల్ఫా’ నాకు సరికొత్త అనుభూతినిచ్చింది’’ అని చెప్పారు.