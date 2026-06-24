 సమంతతో రాహుల్ రవీంద్రన్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Samantha glows At Rahul Ravindran Birthday Bash with Husband Raj Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సమంతతో రాహుల్ రవీంద్రన్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jun 24 2026 5:30 PM | Updated on Jun 24 2026 5:30 PM

Samantha glows At Rahul Ravindran Birthday Bash with Husband Raj Photos1
1/10

రాహుల్ రవీంద్రన్ తన బర్త్‌డేను గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నారు. తన పిల్లలు, సమంత- రాజ్‌ నిడిమోరుతో కలిసి పుట్టినరోజు చేసుకున్నారు. ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

Samantha glows At Rahul Ravindran Birthday Bash with Husband Raj Photos2
2/10

Samantha glows At Rahul Ravindran Birthday Bash with Husband Raj Photos3
3/10

Samantha glows At Rahul Ravindran Birthday Bash with Husband Raj Photos4
4/10

Samantha glows At Rahul Ravindran Birthday Bash with Husband Raj Photos5
5/10

Samantha glows At Rahul Ravindran Birthday Bash with Husband Raj Photos6
6/10

Samantha glows At Rahul Ravindran Birthday Bash with Husband Raj Photos7
7/10

Samantha glows At Rahul Ravindran Birthday Bash with Husband Raj Photos8
8/10

Samantha glows At Rahul Ravindran Birthday Bash with Husband Raj Photos9
9/10

Samantha glows At Rahul Ravindran Birthday Bash with Husband Raj Photos10
10/10

# Tag
Samantha Rahul Ravindran birthday bash Photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సమంతతో రాహుల్ రవీంద్రన్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

రోజా పువ్వుతో మ్యాడ్ బ్యూటీ పోజులు.. ఫోటోలు
photo 3

గట్టు శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ప్రారంభోత్సవంలో వైఎస్ జగన్
photo 4

కలర్‌ఫుల్ చీరల్లో అందాల అదితీరావ్ (ఫొటోలు)
photo 5

ముంబైని ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Shocking Twists In Ketan Agarwal Murder 1
Video_icon

చంపేందుకే లోహగఢ్ ట్రెక్కింగ్ ప్లాన్ CCTV కెమెరాలో అంతా రికార్డ్
Sai Krishna Case Updates And KSR Comment 2
Video_icon

లాకప్ డెత్ చంద్రబాబు ఎలా కప్పిపుచ్చారు..? అసలు నిజాలివే..!
Heavy Rains In Mumbai Weather Updates 3
Video_icon

ముంబై నగరాన్ని వణికిస్తున్న కుండపోత వర్షం..
Perni Nani Strong Counter To Chandrababu 4
Video_icon

"నీ వయసేంటి..? నీ మాటలేంటి..?" నీకు రోజులు దగ్గరపడ్డాయి!
How El Niño Affects Rainfall in Telugu States 5
Video_icon

డేంజర్ లో తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎల్ నినో ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే?
Advertisement