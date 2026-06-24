 రోజా పువ్వుతో మ్యాడ్ బ్యూటీ పోజులు.. ఫోటోలు | Mad Beauty Poses with a Rose Flower Stunning Photos | Sakshi
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రోజా పువ్వుతో మ్యాడ్ బ్యూటీ పోజులు.. ఫోటోలు

Jun 24 2026 4:48 PM | Updated on Jun 24 2026 4:49 PM

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మ్యాడ్ మూవీ హీరోయిన్‌ శ్రీ గౌరి ప్రియ తాజాగా తన ఫోటోలను ఇన్‌స్టాలో షేర్ చేసింది. రోజా పువ్వు పట్టుకుని మరి ఫోటోలకు పోజులిచ్చింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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రోజా పువ్వుతో మ్యాడ్ బ్యూటీ పోజులు.. ఫోటోలు
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