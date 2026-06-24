రోజా పువ్వుతో మ్యాడ్ బ్యూటీ పోజులు.. ఫోటోలు

తెలంగాణ టీ20 లీగ్ను మెదక్ ఫాల్కన్స్ ఘనంగా ఆరంభించింది.
ఖమ్మంక్రైం: సరైన ఉపాధి లేదు, వచ్చే డబ్బు సరిపోక ఇల్లు గడవడం ఇబ్బంది అవుతోంది..
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రస్తుతం మా ఇంటి బంగారం సక్సెస్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. జూన్ 19న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమా..
దేశంలో బంగారం ధరల పెరుగుదల కొనసాగుతోంది.
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శ్రీలంక ఆతిథ్యమిచ్చిన అనాధికారిక ముక్కోణపు వన్డే సిరీస్ విజేతగా భారత్-ఎ జట్టు నిలిచింది.
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చెపాక్ వేదికగా అఫ్గానిస్తాన్తో జరిగిన మూడో వన్డేలో 9 వికెట్ల తేడాతో భారత్ ఘన విజయాన్ని అందుకుంది.
ముక్కోణపు వన్డే సిరీస్లో భాగంగా శ్రీలంక-ఏతో జరుగుతున్న ఫైనల్ మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగుతున్నాడు
నేడు ‘ఫాదర్స్ డే’ సందర్భంగా ఆనంద్ దేవరకొండ తన తండ్రి గురించి ఎన్నో విషయాల
Jun 24 2026 4:48 PM | Updated on Jun 24 2026 4:49 PM
మ్యాడ్ మూవీ హీరోయిన్ శ్రీ గౌరి ప్రియ తాజాగా తన ఫోటోలను ఇన్స్టాలో షేర్ చేసింది. రోజా పువ్వు పట్టుకుని మరి ఫోటోలకు పోజులిచ్చింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
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