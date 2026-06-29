 ఓటీటీలో మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్.. ట్రైలర్ రిలీజ్ | Sunny Deol and Akshaye Khanna latest Movie Ikka Official Trailer | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ikka Official Trailer: ఓటీటీలో మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్.. ట్రైలర్ రిలీజ్

Jun 29 2026 8:02 PM | Updated on Jun 29 2026 8:15 PM

Sunny Deol and Akshaye Khanna latest Movie Ikka Official Trailer

ఓటీటీలో మరో థ్రిల్లర్ మూవీ సందడి చేయనుంది. సన్నీ డియోల్, అక్షయే ఖన్నా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఇక్కా వచ్చేనెలలో ఓటీటీ ప్రియులను అలరించనుంది. ఈ చిత్రాన్ని కోర్ట్ రూమ్ సస్పెన్స్  డ్రామాగా తెరకెక్కించారు.  ఈ చిత్రాన్ని నేరుగా ఓటీటీలోనే స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నారు. జూలై 10 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా ఈ చిత్రాన్ని స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఓ మర్డర్ కేసు చుట్టే కథ ఉండనుందని అర్థమవుతోంది. ఈ కేసును వాదించే డిఫెన్స్ లాయర్‌గా సన్నీ డియోల్ కనిపించనున్నారు. ఈ ట్రైలర్‌లో కోర్ట్ రూమ్ సీన్స్ ఆసక్తిగా పెంచేస్తున్నాయి. మరి ఈ కేసులో సన్నీ డియోల్ గెలిచారా? అక్షయే ఖన్నా తప్పించుకున్నారా? లేదా అన్నది తెలియాలంటే మూవీ చూడాల్సిందే.

కాగా.. దాదాపు 29 ఏళ్ల తర్వాత ఇద్దరు దిగ్గజ నటులు సన్నీ డియోల్, అక్షయే ఖన్నా స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోనున్నారు. ఈ సినిమాకు సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీలో దియా మీర్జా, తిలోత్తమా శోమే, సంజీదా షేక్, ఆకాంక్ష రంజన్ కపూర్  కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. 


 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీ‌వారిని దర్శించుకున్న అనంత్ అంబానీ (ఫోటోలు)
photo 2

రగ్బీ ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్-2 ఫైనల్‌.. ముఖ్య అతిథిగా చిరంజీవి (ఫొటోలు)
photo 3

హ్యాపీ జర్నీ అంటున్న...నటి రూప శ్రీనివాస్ (ఫొటోలు)

photo 4

హీరోయిన్ లయ ఫ్యామిలీ టైమ్ (ఫొటోలు)
photo 5

#RAPO23 : సందడిగా రామ్ కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Goons Attack On Womens And Children in Car 1
Video_icon

ఘట్‌కేసర్‌లో రెచ్చిపోయిన యువకులు.. వైరల్ వీడియో!
Iceland Cricket Trolls Gautam Gambhir After India's 0-2 T20 Series Loss to Ireland 2
Video_icon

"ఇతను ఒక కోచేనా?".. Gautam Gambhirపై వైరల్ పోస్టు!
Youth attempts suicide in Tuni 3
Video_icon

రైలు పట్టాలపై పడుకుని.. క్షణాల్లో మారిన పరిస్థితి!
Sai Krishna Case Latest Update On CI Nagaraju 4
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ లొంగిపోయిన సాక్షులు...
Railway Empolyee Killi Ravi Case Updates 5
Video_icon

కిల్లి రవి కేసు వెనుక అసలు కథ ఏంటి? పూర్తి వివరాలు!
Advertisement
 