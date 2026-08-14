 మహేశ్ బాబు మేనల్లుడి సినిమా.. మరో టీజర్ వచ్చేసింది | Ashok Galla and Sri Gouri Priya Latest Movie VISA Teaser Out Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

VISA Teaser: మహేశ్ బాబు మేనల్లుడి సినిమా.. ఆసక్తిగా టీజర్

Aug 14 2026 10:11 PM | Updated on Aug 14 2026 10:11 PM

Ashok Galla and Sri Gouri Priya Latest Movie VISA Teaser Out Now

మహేష్ బాబు మేనల్లుడు అశోక్ గల్లా, శ్రీ గౌరీప్రియ జంటగా నటిస్తున్న అమెరికా బ్యాక్‌డ్రాప్ లవ్‌స్టోరీ చిత్రం 'VISA-వింటారా సరదాగా'. ఈ చిత్రానికి ఉద్భవ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన సాంగ్స్, టీజర్‌ అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మరో టీజర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ టీజర్‌ చూస్తుంటే లవ్ అండ్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రేమ కథ మొత్తం అమెరికాలోనే తెరకెక్కించారు. ముఖ్యంగా సత్య, రోహిణి కామెడీ టీజర్‌లో అలరిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో రాహుల్ విజయ్, శివాత్మిక రాజశేఖర్, హర్ష చెముడు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి విజయ్ బుల్గానిన్ సంగీతమందిస్తున్నారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అఖిల్‌ రాజ్‌, నాగదుర్గ జంటగా ‘శనార్తి’ సినిమా ప్రారంభోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 2

వెకేషన్‌లో హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేశ్ చిల్.. (ఫోటోలు)
photo 3

'అమీర్ లోగ్' హీరోయిన్ వేద జలంధర్ బ్యూటీ ఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 4

మిర్చి కంటే ఘాటుగా 'టాక్సిక్' కియారా గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 5

హీరో శర్వానంద్ 'జార్జ్ క్రిష్' మూవీ ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Medical Students Huge Rally At Rajahmundry Over Doctor Priyanka Incident 1
Video_icon

రాజమండ్రి ప్రియాంక ఘటనపై విద్యార్థులు భారీ ర్యాలీ
Jagga Reddy On Sangareddy Public Meeting 2
Video_icon

సంగారెడ్డిలో లక్ష మందితో భారీ బహిరంగ సభ
Uday Krishna Reddy Case Latest News 3
Video_icon

ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కేసులో సంచలన నిజాలు బయట పెట్టిన లాయర్
Unsolved mystery in the Rupa Reddy murder case in Nalgonda district 4
Video_icon

నల్గొండ జిల్లాలో రూపారెడ్డి హత్య కేసులో వీడని మిస్టరీ
Gudivada Amarnath Warns AP Government Over Gowada Sugar Factory Dues and Privatization 5
Video_icon

గోవాడ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అమ్మకానికి కుట్ర.. చంద్రబాబును ఏకిపారేసిన అమర్నాథ్
Advertisement
 