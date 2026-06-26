 సైలెంట్‌గా ఓటీటీకి వందకోట్ల సినిమా.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే? | Ritesh Deshmukh Hit Movie Raja Shivaji Streaming On this Ott | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Raja Shivaji Ott: సైలెంట్‌గా ఓటీటీకి వందకోట్ల సినిమా.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

Jun 26 2026 1:46 PM | Updated on Jun 26 2026 2:03 PM

Ritesh Deshmukh Hit Movie Raja Shivaji Streaming On this Ott

ఛత్రపతి శివాజీ జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కించిన హిస్టారికల్ మూవీ రాజా శివాజీ. ఈ చిత్రంలో రితేశ్‌ దేశ్‌ముఖ్‌ హీరోగా నటించడమే కాదు.. ఆయనే దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ మే 1న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. మరాఠీలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తొలి చిత్రంగా ఘనత సాధించింది. ఈ మూవీ మరాఠీ సినీ పరిశ్రమలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీకి వచ్చేసింది. ఈ రోజు నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ వేదికగా మరాఠీతో పాటు హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ మూవీని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జీవితగాథ ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. స్వరాజ్య స్థాపన కోసం ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ సాగించిన పోరాటాన్ని ఇందులో చూపించారు. ఇప్పుడు ఎలాంటి ప్రకటన లేకుండానే ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్‌కు తీసుకొచ్చారు. కాగా.. ఈ చిత్రంలో జెనీలియా, విద్యా బాలన్‌, సంజయ్‌ దత్‌, అభిషేక్‌ బచ్చన్‌ కీలక పాత్రలు పోషించారు. 
 

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కేన్స్‌లో వారణాసి హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా సందడి.. ఫోటోలు
photo 2

సీఎం హోదా పక్కనపెట్టి.. విజయ్‌ మరో సర్‌ప్రైజ్‌! (ఫొటోలు)

photo 3

ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి లేటేస్ట్ గ్లామరస్ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 4

నల్గొండ : ఎల్లమ్మకు బోనం సమర్పించిన మహిళలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘బాలీవుడ్ హంగామా అవార్డ్స్’ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన బాలీపుడ్‌ భామలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Attapur Police Arrests Gold Man Surya Bhai 1
Video_icon

గోల్డ్ మ్యాన్ సూర్య భాయ్ అరెస్ట్
Karumuri Venka Reddy Strong Reaction On Satya Kumar Yadav Dance 2
Video_icon

సిగ్గుందా.. స్టెప్పులేసిన మంత్రి సత్య కుమార్ పై రెచ్చిపోయిన కారుమూరి
Ketan Agarwal Case How Siya Goyal and Her Lover Planned 3
Video_icon

GEN Z: లోయలోకి తోసేసి ఏం తెలియనట్టు యాక్టింగ్..
CM Vijay Powerfull Speech at Anti Drug Awareness Program 4
Video_icon

స్పోర్ట్ ఆడు... డ్రగ్స్ వీడు సీఎం విజయ్ పవర్ ఫుల్ స్పీచ్
Venezuela Earthquake Updates International rescue team 5
Video_icon

కుప్పలు కుప్పలుగా.. వెనెజువెలా భూకంపం 4300 మంది...
Advertisement
 