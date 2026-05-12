 'డ్రాగన్‌' గ్లింప్స్‌ రిలీజ్‌.. ఎన్టీఆర్‌ ఫ్యాన్స్‌కి పవర్‌ఫుల్‌ ట్రీట్‌
‘డ్రాగన్‌’ గ్లింప్స్‌ రిలీజ్‌.. ఎన్టీఆర్‌ ఫ్యాన్స్‌కి పవర్‌ఫుల్‌ ట్రీట్‌

May 20 2026 12:24 AM | Updated on May 20 2026 12:24 AM

NTR Dragon Movie Glimpse release is a powerful treat for fans

మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ మాసెస్‌ జూ.ఎన్టీఆర్‌ హీరోగా, ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న డ్రాగన్ సినిమా గ్లింప్స్‌ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. ఆ క్షణం తారక్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మంగళవారం రాత్రి 11.30 గంటల తర్వాత వచ్చింది.

4.28 నిమిషాల నిడివి గల ఈ గ్లింప్స్‌లో ఎన్టీఆర్‌ స్లిమ్‌ లుక్‌ ఆకట్టుకుంది. సింపుల్‌గా కథ, ప్రపంచం, పాత్రలను పరిచయం చేస్తూ, తారక్‌ చెప్పిన డైలాగ్స్‌ అభిమానులను అలరించేలా ఉన్నాయి.విజువల్స్‌, రవి బస్రూర్‌ అందించిన నేపథ్య సంగీతం ఫ్యాన్స్‌ అంచనాలను మరింత పెంచేలా ఉన్నాయి. పవర్‌ఫుల్‌గా సాగిన ఈ గ్లింప్స్‌ సినిమా మీద భారీ అంచనాలను రేపుతోంది.
 


