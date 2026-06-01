అభిమానుల కోసం రక్తమైనా చిందిస్తా : రామ్‌చరణ్‌

Jun 1 2026 11:06 PM | Updated on Jun 1 2026 11:16 PM

Ram Charan Peddi: I will anything for my fans at Vijayawada

స్టార్ హీరో రామ్‌చరణ్‌ తన కొత్త సినిమా ‘పెద్ది’ ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో అభిమానులను ఉత్సాహపరిచారు. బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ స్పోర్ట్స్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా జూన్‌ 4న పాన్‌ ఇండియా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రంలో జాన్వీకపూర్‌ కథానాయికగా నటించింది.

ఈ సందర్భంగా రామ్‌చరణ్‌ మాట్లాడుతూ.. విజయవాడ నా అదృష్టమైన నగరం. ఇక్కడే ‘ఇంద్ర’, ‘ఖైదీ నంబర్‌ 150’ సెలబ్రేషన్స్‌ చేశాం. ఈ కథ విన్నప్పుడు హృదయానికి హత్తుకుంది. నాన్నగారు చెప్పినట్లు ఇలాంటి కథ పదేళ్లకు ఒకసారి మాత్రమే వస్తుంది. ఇలాంటి కథ కోసం కాకపోతే ఇంకెప్పుడు కష్టపడతాం? ఇది పడి లేచిన మనిషి ప్రయాణం అని అన్నారు.

ఈ చిత్రంతో బుచ్చిబాబు ఇండియాలో టాప్‌ డైరెక్టర్స్‌ జాబితాలో నిలుస్తారు. ఇక చరణ్‌ తన అభిమానులపై ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ.. అభిమానుల కోసం చేతులు విరగొట్టుకుని పనిచేయడమే కాదు. రక్తమైనా చిందిస్తా. నాకు తెలిసిందల్లా సినిమాయే. నేను చనిపోయే వరకూ మిమ్మల్ని ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తా అని రామ్‌చరణ్‌ హామీ ఇచ్చారు.
 

