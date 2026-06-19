 లక్ష ఆఫర్‌.. కమిట్‌మెంట్‌ అడిగారు: ప్రముఖ నటి | Maanvi Gagroo recalls being offered Rs 1 lakh to compromise early career | Sakshi
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Maanvi Gagroo: 'లక్షతో పాటు కాంప్రమైజ్ అడిగారు'

Jun 19 2026 10:50 AM | Updated on Jun 19 2026 11:01 AM

Maanvi Gagroo recalls being offered Rs 1 lakh to compromise early career

సినీ ఇండస్ట్రీలో కామన్‌గా వినిపించే పదం క్యాస్టింగ్ కౌచ్. సినీ ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక సందర్భంలో ఈ అనుభవం ఎదుర్కొనే ఉంటారు. ఈ విషయాన్ని కొందరు బయటికి చెబితే.. మరికొందరు లైట్ తీసుకుంటూ ముందుకు సాగిపోతుంటారు. తాజాగా ఓ పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడుతూ తనకెదురైన క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అనుభవాన్ని పంచుకుంది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు? ఆ వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం.

బాలీవుడ్ నటి మాన్వి గాగ్రూ తన కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎదురైన అనుభవాన్ని తాజా ఇంటర్వ్యూలో పంచుకుంది. బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టే సమయంలో కాంప్రమైజ్ అడిగారని గుర్తు చేసుకుంది. ఒప్పుకుంటే రూ. 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ ఇస్తామని ఆఫర్ చేశారని వెల్లడించింది. అందుకే బయటి వారికి బాలీవుడ్ ఎంత కష్టమో ఈ సంఘటనే సాక్ష్యమని ఆమె అన్నారు. అప్పట్లో కాంప్రమైజ్ అనే పదానికి తనకు అర్థం తెలియదని పేర్కొంది.

సినిమా ఆఫర్ కోసం ఒక రోజు ఒక వ్యక్తి నుంచి తన ఫోన్‌కు మెసేజ్ వచ్చిందని తెలిపింది. అందులో రూ. 1 లక్ష ప్లస్ కాంప్రమైజ్ అని రాసి ఉందని పేర్కొంది. కానీ అప్పట్లో ఇండస్ట్రీకి కొత్త కావడం వల్ల కాంప్రమైజ్‌కు అర్థం తెలియక...కాంప్రమైజ్ అంటే ఏంటి?’ అని రిప్లై కూడా ఇచ్చానని వివరించింది. ఆ తర్వాత ఈ విషయాన్ని తన  కాస్టింగ్ డైరెక్టర్‌కు చూపించగా.. అతను వెంటనే ఆ నంబర్‌ను బ్లాక్ చేసి, మెసేజ్ డిలీట్ చేయమని చెప్పాడని తెలిపింది.

కాగా.. మాన్వీ గాగ్రూ.. పీకే, ఉజ్దా చమాన్‌, శుభ్‌ మంగళ్‌ జ్యాద సావధాన్‌, ఆమ్రాస్‌: ద స్వీట్‌ టేస్ట్‌ ఆఫ్‌ ఫ్రెండ్‌షిప్‌, ఎ క్వశ్చన్‌ మార్క్‌, గాయ్‌ ఇన్‌ ద స్కై, ఉజ్దా చామన్‌, 377 అబ్‌నార్మల్‌ వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించింది. ఫోర్‌ మోర్‌ షాట్స్‌ ప్లీజ్‌, పిచర్స్‌, ట్రిప్లింగ్స్‌, తామశ్రీ వంటి వెబ్‌సిరీస్‌ల్లోనూ కనిపించింది. ఆమె 2023లో కమెడియన్‌ కుమార్‌ వరుణ్‌ను పెళ్లాడింది.
 

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