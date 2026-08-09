 'కింగ్డమ్‌' విలన్‌... తెలుగులోకి హీరోగా ఎంట్రీ | Kingdom Movie Villain Venkatesh VP Turns Hero With Telangana Backed Film, Interesting Video Went Viral | Sakshi
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Venkatesh VP: 'కింగ్డమ్‌' విలన్‌... తెలుగులోకి హీరోగా ఎంట్రీ

Aug 9 2026 6:23 PM | Updated on Aug 9 2026 7:04 PM

Kingdom Movie Villain Venkitesh Latest Movie

విజయ్‌ దేవరకొండ 'కింగ్డమ్‌' సినిమాలో విలన్‌గా మెప్పించిన వెంకటేశ్‌ వీపీ.. స్వతహాగా మలయాళీ అయినప్పటికీ తొలి సినిమాతోనే తెలుగులో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. పక్కా తెలంగాణ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తీస్తున్న 'డీజీపీ' (వర్కింగ్ టైటిల్) మూవీలో కథానాయకుడిగా నటిస్తున్నాడు. గోదావరిఖనికి చెందిన సురేశ్‌ తేజ్ దర్శకుడు కాగా శివ బొమ్మక్‌ నిర్మాత.

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ఈరోజు (ఆగష్టు 9) వెంకటేశ్‌ వీపీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిత్ర బృందం అతడికి ఆహ్వానం పలుకుతూ వినూత్న రీతిలో వీడియో విడుదల చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో వెంకీ.. మూవీ యూనిట్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. 'దాదాపు ఏడాది కాలంగా ఇలాంటి అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను. ఎట్టకేలకు ఇది జరిగింది. రుద్రాంశ్‌ సెల్యూలాయిడ్‌తో కలిసి పనిచేస్తున్నందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఈ చిత్రం నాకెంతో ప్రత్యేకం. నా జీవితంలో దక్కిన ఈ సంతోషాలకు ఎంతో కృతజ్ఞుడిని. కొత్త ప్రయాణం మొదలు' అని వెంకీ భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు.

కేరళకు చెందిన వెంకటేశ్‌ వీపీ బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకుని ఒక్కోమెట్టు ఎక్కుతూ హీరోగా ఎదిగాడు. మలయాళంలో పలు సినిమాల్లో నటించిన అతడు కింగ్డమ్ మూవీతో టాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. మురుగన్‌ అనే విలన్‌ పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. తెలుగులో రెండో సినిమాతోనే హీరోగా అవకాశం దక్కించుకున్నాడు.

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