ఆషికా రంగనాథ్ పుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్స్
ఓరచూపుతో మాయ చేస్తున్న రుక్మిణి వసంత్
టాలీవుడ్ బాలనటి అవంతిక గ్లామరస్ పోజులు
చీరలో గాజులతో సింపుల్గా 'కోర్ట్' శ్రీదేవి
డెలివరీ తర్వాత భర్తతో కలిసి రెబా సెలబ్రేషన్
మేకప్ లేకుండా క్యూట్ పోజులిచ్చిన మృణాల్
Aug 9 2026 7:08 PM | Updated on Aug 9 2026 7:08 PM
ఆషికా రంగనాథ్ పుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్స్
ఓరచూపుతో మాయ చేస్తున్న రుక్మిణి వసంత్
టాలీవుడ్ బాలనటి అవంతిక గ్లామరస్ పోజులు
చీరలో గాజులతో సింపుల్గా 'కోర్ట్' శ్రీదేవి
డెలివరీ తర్వాత భర్తతో కలిసి రెబా సెలబ్రేషన్
మేకప్ లేకుండా క్యూట్ పోజులిచ్చిన మృణాల్