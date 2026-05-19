ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ఊహకు అందదు : రష్మిక మందన్నా

May 19 2026 9:00 AM | Updated on May 19 2026 9:02 AM

Rashmika Mandanna Talks About Cocktail 2 Movie

షాహిద్‌ కపూర్, రష్మికా మందన్నా, కృతీసనన్‌ ప్రధాన తారాగణంగా నటించిన హిందీ చిత్రం ‘కాక్‌ టెయిల్‌ 2’. హోమి అదజానియా దర్శకత్వంలో దినేష్‌ విజన్‌, లవ్‌ రంజన్‌ , అంకుర్‌ గార్గ్‌ నిర్మించారు. ఇందులో కునాల్‌ పాత్రలో షాహిద్‌  కపూర్, దియాగా రష్మికా మందన్నా, అల్లీగా కృతీసనన్‌ నటించారు. ఈ చిత్రం జూన్‌  19న థియేటర్స్‌లో రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ సందర్భంగా ముంబైలో ఈ సినిమా మ్యూజికల్‌ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. 

ఈ ఈవెంట్‌లో రష్మికా మందన్నా మాట్లాడుతూ–‘‘డిఫరెంట్‌ లవ్‌స్టోరీ సినిమా ఇది. ఈ సినిమా కథ ప్రేక్షకుల ఊహకు అందదు. షాహిద్‌తో ఆన్‌ స్క్రీన్‌ పై మంచి కెమిస్ట్రీ కుదిరింది. ఈ సినిమాలో కృతీసనన్‌  మరింత అందంగా కనిపిస్తారు’’ అని అన్నారు.   

‘‘ఈ సినిమాలో నేను కునాల్‌ రోల్‌ చేశాను. కథలో ఇద్దరు హీరోయిన్ల మధ్యలో కునాల్‌ ఎవరివైపు వెళ్లాలో తెలియక సతమతం అవుతుంటాడు. రష్మిక, కృతీసనన్‌  సూపర్‌స్టార్స్‌. ఎంతో ప్రొఫెషనల్‌గా ఉంటారు’’ అని చెప్పారు. 

ఇక హోమి అదజానియా దర్శకత్వంలో సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ , దీపికా పదుకొనె, డయానా పెంటీ లీడ్‌ రోల్స్‌ చేసిన హిందీ హిట్‌ ఫిల్మ్‌ ‘కాక్‌టెయిల్‌’. ఈ ‘కాక్‌టెయిల్‌’ ఫ్రాంచైజీ నుంచి రాబోతున్న రెండో సినిమా ‘కాక్‌     టెయిల్‌ 2’ అని తెలుస్తోంది.  

