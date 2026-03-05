 మార్చిలోనే మాడ్చేసేలా.. | march heat wave pushes power demand record 4421 mw greater hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మార్చిలోనే మాడ్చేసేలా..

Mar 5 2026 9:27 AM | Updated on Mar 5 2026 9:27 AM

march heat wave pushes power demand record 4421 mw greater hyderabad

సాక్షి,  హైదరాబాద్‌: సాధారణంగా మే నెలలో రికార్డు కావాల్సిన విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ అనూహ్యంగా ఈ నెల 3న (మంగళవారం) నమోదైంది. 2025 మే 6న రికార్డు స్థాయిలో 4,352 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ నమోదు కాగా, ఈ సారి ఏకంగా 4,421 మెగావాట్లు దాటింది. ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే.. వచ్చే నెలాఖరు నాటికి గ్రేటర్‌ రోజు సగటు విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ 5వేల మెగావాట్లు దాటే అవకాశం లేకపోలేదు.

 ఒక్కసారిగా పెరిగిన విద్యుత్‌ డిమాండ్‌తో సబ్‌స్టేషన్లు ఒత్తిడికి లోనవుతున్నాయి. ఫీడర్లు ట్రిప్పవుతూ విద్యుత్‌ సరఫరాలో అంతరాయానికి కారణమవుతున్నాయి. ఏప్రిల్‌/మే మాసాల్లో ఎండ త్రీవత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం కోసం ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. సహజంగానే ఈ సమయంలో విద్యుత్‌ వినియోగం కూడా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. కానీ.. ఇందుకు భిన్నంగా మార్చి మొదటి వారంలో ఎండలు మండుతున్నాయి.    

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భద్రాచలం : రామయ్య పెళ్లి పసుపు దంచి.. తలంబ్రాలు కలిపి పెళ్లి పనులు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖలో వైఎస్‌ జగన్‌.. పోటెత్తిన అంతులేని అభిమానం (ఫొటోలు)
photo 3

విరోష్ జంట రిసెప్షన్‌లో ప్రముఖుల సందడి (ఫోటోలు)
photo 4

#Virosh Reception: ఘనంగా విజయ్‌- రష్మిక రిసెప్షన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

'పీలింగ్స్‌..' పాటకు స్టెప్పులేసిన అనసూయ (ఫోటోలు)

Video

View all
Israel Strikes Secret Iranian Nuclear Site 1
Video_icon

ఇరాన్ పై నిప్పుల వర్షం.. అణు ప్రాజెక్ట్ ధ్వంసం
Madhava Rao Straight Question To Chandrababu Govt Over Heritage Chemicals 2
Video_icon

హెరిటేజ్ కోసం కొన్న కెమికల్స్.. వివరాలను బయటపెట్టే దమ్ముందా..?
US Attacks Iranian Warship In Indian Ocean 3
Video_icon

ఇరాన్ యుద్ధనౌకపై దాడి.. 87 మంది మృతి
India Vs England 2nd Semi Final Today 4
Video_icon

ముంబైలో హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్..
We Target New Supreme Leader Mojtaba Khamenei Says Israel 5
Video_icon

కొత్త సుప్రీం లీడర్ ను ఖతం చేస్తాం- ఇజ్రాయెల్ వార్నింగ్
Advertisement
 