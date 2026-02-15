 ‘కపుల్‌ ఫ్రెండ్లీ’కి హిట్‌ టాక్‌.. ఫస్ట్‌డే కలెక్షన్‌ ఎంతంటే.. | Couple Friendly Movie Box Office Collection Day 1 Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘కపుల్‌ ఫ్రెండ్లీ’కి హిట్‌ టాక్‌.. ఫస్ట్‌డే కలెక్షన్‌ ఎంతంటే..

Feb 15 2026 11:40 AM | Updated on Feb 15 2026 12:16 PM

Couple Friendly Movie Box Office Collection Day 1 Details

ఈ వారం రిలీజ్‌ అయిన సినిమాల్లో హిట్‌ టాక్‌ సంపాదించుకున్న చిత్రం‘కపుల్‌ ఫ్రెండ్లీ’. సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి జంటగా  నటించిన ఈ చిత్రానికి అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహించారు. ప్రేమికుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 14న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి మొదటి షో నుంచే పాజిటివ్‌ టాక్‌ వచ్చింది. రొటీన్‌ లవ్‌స్టోరీనే అయినా..తెరపై చాలా మెచ్యూర్డ్‌గా ప్రజెంట్‌ చేశాడంటూ దర్శకుడిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. సంతోష్‌, మానసల ఆన్‌ స్క్రీన్‌ కెమిస్ట్రీ బాగా వర్కౌట్‌ అవ్వడం సినిమాకు కలిసొచ్చింది.

పెద్దగా అంచనాల్లేకుండా వచ్చిన ఈ చిత్రం..బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి వసూళ్లనే రాబడుతోంది. తొలి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 1.89 కోట్ల గ్రాస్‌ కలెక్షన్స్‌ వచ్చినట్లు మేకర్స్‌ అధికారికంగా ప్రకటించారు. బరిలో పెద్ద చిత్రాలేవి లేకపోవడం.. ఈ వారం రిలీజైన మిగతా చిత్రాలకు ఫ్లాప్‌ టాక్‌ రావడంతో వారాంతంలో కపుల్‌ ప్రెండ్లీ కలెక్షన్స్‌ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని సినీ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఫిబ్రవరి 15-22)
photo 2

బ్రహ్మమురారి.. సురార్చితలింగం (ఫొటోలు)
photo 3

సాహసం శ్వాసగా సాగిపో: విశాఖలో నేవీ విన్యాసాలు (ఫొటోలు)
photo 4

విశ్వక్‌సేన్‌ 'ఫంకీ' సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

ట్రావెల్‌ అడ్వెంచర్‌ టాక్‌ షో 'సోల్‌ ట్రిప్‌' (ఫోటోలు)

Video

View all
Living Robot MOYA Shocks World 1
Video_icon

ప్రాణమున్న యంత్రం.. అచ్చం మనిషిలాగే 'మోయా'!..
Actress Shivani Nagaram about Her Movies 2
Video_icon

సుహాస్ కాల్ చేసి మరీ..! ఫ్రెండ్ రోల్ కోసం వెళ్లి...

Rowdy Sheeters Hulchul in Vijayawada 3
Video_icon

అర్ధరాత్రి విజయవాడలో 100 మంది రౌడీషీటర్లు హంగామా
Tatiparthi Chandrasekhar Satirical Comments on Nara Lokesh & Pawan Kalyan 4
Video_icon

లోకేష్‌ను లేపితే కాసులు, లేపకుంటే ఉంటే కేసులు.. పవన్ కళ్యాన్ గురించి మాట్లాడి వేస్ట్..
Buggana Rajendranath Satirical PUNCHES on TDP Leaders Over AP Budget 5
Video_icon

పర్ఫామెన్స్ వీక్, పబ్లిసిటీ పీక్ ... ఏందయ్యా ఈ లెక్కలు..
Advertisement
 