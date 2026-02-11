 'స్వయంభు' పవర్‌ఫుల్‌ టీజర్‌ చూశారా? | Swayambhu Epic Teaser Out Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'స్వయంభు' పవర్‌ఫుల్‌ టీజర్‌ చూశారా?

Feb 11 2026 1:21 PM | Updated on Feb 11 2026 1:24 PM

Swayambhu Epic Teaser Out Now

నిఖిల్‌ హీరోగా సంయుక్త, నభా నటేష్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న హిస్టారికల్‌ యాక్షన్‌ మూవీ ‘స్వయంభు’.. తాజాగా  ఈ మూవీ నుంచి టీజర్‌ విడుదల చేశారు. పోరాట యోధుడిగా నిఖిల్‌ దుమ్మురేపాడు.  భరత్‌ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీని ఠాగూర్‌ మధు సమర్పణలో భువన్, శ్రీకర్‌ నిర్మించారు. పవర్‌ఫుల్‌ పాన్‌ ఇండియా విజన్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం  ఏప్రిల్‌ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నిఖిల్ 'స్వయంభు' టీజర్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

మేం ప్రతిపక్షం... మాది ప్రజాపక్షం.. అసెంబ్లీ వద్ద కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ (ఫొటోలు)
photo 3

మహాశివరాత్రి 2026 : శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

‘సీతా పయనం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఎల్లో డ్రెస్‌లో నిహారిక కొణిదెల అందాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP MLC Kalpalatha Reddy Counter AP Governor Speech In AP Assembly 1
Video_icon

అసెంబ్లీలో గవర్నర్ అబద్దాలు.. MLC కల్పలత రెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Big Salute to Bigg Boss Srihan 2
Video_icon

జనాలు నిలబడి చూస్తున్నారంతే! శ్రీ హాన్ చేసిన పనికి సెల్యూట్...
KSR Live Show On Srisailam Stampede And Lathi Charge 3
Video_icon

భక్తులకు లాఠీ దెబ్బలు.. మేధావులకు బెదిరింపులు
Karumuru Venkat Reddy About Heritage Curd Issue 4
Video_icon

చుక్క పాలు లేకుండా పెరుగు.. ఎంత దారుణం..!
Allu Arjuns Multiplex Opening Date Locked 5
Video_icon

అల్లు అర్జున్ మల్టీఫ్లెక్స్ ఓపెనింగ్ ఫిక్స్.. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా..?
Advertisement
 