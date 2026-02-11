నిఖిల్ హీరోగా సంయుక్త, నభా నటేష్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్న హిస్టారికల్ యాక్షన్ మూవీ ‘స్వయంభు’.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి టీజర్ విడుదల చేశారు. పోరాట యోధుడిగా నిఖిల్ దుమ్మురేపాడు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీని ఠాగూర్ మధు సమర్పణలో భువన్, శ్రీకర్ నిర్మించారు. పవర్ఫుల్ పాన్ ఇండియా విజన్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
'స్వయంభు' పవర్ఫుల్ టీజర్ చూశారా?
