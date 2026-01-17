 పార్వతిగా నభా నటేష్‌ | Nabha Natesh As A Parvathi In Nagabandham Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పార్వతిగా నభా నటేష్‌

Jan 17 2026 10:36 AM | Updated on Jan 17 2026 11:01 AM

Nabha Natesh As A Parvathi In Nagabandham Movie

భారతదేశంలోని పురాతన విష్ణు దేవాలయాల నేపథ్యంలో సాగే కథాంశంతో రూపొందిన చిత్రం ‘నాగ బంధం’.  ఈ మైథలాజికల్‌ యాక్షన్‌ డ్రామాలో విరాట్‌ కృష్ణ హీరోగా నటించారు. నభా నటేష్‌ హీరోయిన్‌ పాత్రను పోషించారు. ఈ చిత్రంలో ఆమె చేసిన పార్వతి పాత్ర ఫస్ట్‌ లుక్‌ని విడుదల చేశారు. సంప్రదాయబద్ధంగా కనిపించే పార్వతిగా నభా లుక్‌ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. అభిషేక్‌ నామా దర్శకత్వంలో కిషోర్‌ అన్నపురెడ్డి, నిషితా నాగిరెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ఐశ్వర్యా మీనన్‌ మరో కథానాయికగా నటించారు.

 ‘‘నాగబంధం సంప్రదాయంలోని పవిత్ర రహస్యాలను అన్వేషించే కథాంశంతో పురాణాలు, సస్పెన్స్, డివోషనల్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా ఉంటుంది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగే కథనంతో ఈ చిత్రాన్ని రూ΄÷ందించాం. ప్రస్తుతం ΄ోస్ట్‌ ్ర΄÷డక్షన్‌ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని ఈ ఏడాది వేసవికి తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో భారీగా విడుదల చేయనున్నాం’’ అని దర్శక–నిర్మాతలు తెలి΄ారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వైభవంగా జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్ధ ఉత్సవాలు (చిత్రాలు)
photo 2

థాయ్‌లాండ్‌లో సంక్రాంతికి వస్తున్నాం బ్యూటీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ లయ సంక్రాంతి బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు)
photo 4

సంక్రాంతి పతంగులు ఎగరేస్తోన్న అనసూయ (ఫోటోలు)
photo 5

సంక్రాంతి సంబురాల్లో సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Good News For Investors On Jio IPO And GMP Soars 1
Video_icon

ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్.. జియో ఐపీఓ జీఎంపీ అదుర్స్..
KSR Reacton On Is Sankranthi Festival Of Kamma Community 2
Video_icon

సంక్రాంతి కమ్మవారి పండగ? KSR రియాక్షన్
Several Indians Return From Iran 3
Video_icon

ఇరాన్ నుంచి స్వదేశానికి భారతీయులు
Garam Garam Varthalu Car Rally In Himachal Pradesh 4
Video_icon

ఆడపిల్ల పుట్టిందని 13 కార్లతో భారీ ర్యాలీ
Shiva Shankar About Recording Dances In AP 5
Video_icon

యువతులు దుస్తులు విప్పి డాన్సులు చేయిస్తుంటే..! పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేస్తున్నారు ?
Advertisement
 