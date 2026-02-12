 ఫిల్మ్‌ఫేర్‌- 2026.. నామినేషన్స్‌లో ఉన్న సినిమాలివే.. | 70th Filmfare Awards South 2026 nominations list | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫిల్మ్‌ఫేర్‌- 2026.. రేసులో ఉన్నసినిమాలు, నటీనటుల లిస్ట్‌ ఇదే

Feb 12 2026 7:52 AM | Updated on Feb 12 2026 8:26 AM

70th Filmfare Awards South 2026 nominations list

దక్షిణాది చిత్రసీమలకు సంబంధించిన ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ అవార్డ్స్‌ -2026 ప్రకటన వచ్చేసింది. అవార్డ్‌ రేసులో ఉన్న నటీనటుల లిస్ట్‌తో పాటు చిత్రాలను కూడా ప్రకటించారు. కేరళ టూరిజం భాగస్వామ్యంతో ఫిబ్రవరి 21న ఈ వేడుకు జరగనుంది. దక్షిణాదికి చెందిన  తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ చిత్రసీమలకు చెందిన  నటీనటులకు అవార్డ్స్‌తో గౌరవిస్తారు. 70వ ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ అవార్డ్స్‌ -2026 (filmfare awards south 2026)లో పోటీ పడుతున్న చిత్రాల జాబితా విడుదలైంది. సౌత్‌ చిత్ర పరిశ్రమల నుంచి అన్ని భాషలకు సంబంధించిన ఏయే చిత్రాలు పోటీపడుతున్నాయో నామినేషన్స్‌ను ప్రకటించారు. ఈసారి కేరళలో ఈ వేడుక జరగనుంది. 2024లో విడుదలైన సినిమాలకు ఈ అవార్డ్స్‌ ఇస్తున్నారు.

ఫిల్మ్‌ అవార్డ్స్‌-2026.. పోటీపడుతున్న నటీనటులు, సినిమాల లిస్ట్‌ ఇదే...

ఉత్తమ చిత్రం

  • హను-మాన్‌

  • పుష్ప-2

  • కల్కి 2898AD

  • లక్కీ భాస్కర్‌

  • 35 చిన్న కథ కాదు

  • కమిటీ కుర్రోళ్లు

ఉత్తమ దర్శకుడు

  • నాగ్‌ అశ్విన్‌ (కల్కి 2898AD)

  • సుకుమార్‌  (పుష్ప-2)

  • ప్రశాంత్‌ వర్మ (హను-మాన్‌)

  • వెంకీ అట్లూరి (లక్కీ భాస్కర్‌)

  • యధు వంశీ (కమిటీ కుర్రోళ్లు)

ఉత్తమ నటుడు

  • అల్లు అర్జున్‌ (పుష్ప-2)

  • దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (లక్కీ భాస్కర్‌)

  • జూ. ఎన్టీఆర్‌ (దేవర)

  • నాని (సరిపోదా శనివారం)

  • సిద్దు జొన్నలగడ్డ (టిల్లు స్క్వేర్‌)

  • తేజ సజ్జా (హనుమాన్‌)

ఉత్తమ నటి

  • అనుపమ పరమేశ్వరణ్‌ (టిల్లు స్క్వేర్‌)

  • అషికా రంగనాథ్‌ (నా సామిరంగా)

  • మీనాక్షి చౌదరి (లక్కీ భాస్కర్‌)

  • నివేథా తామస్‌ (35 చిన్న కథ కాదు)

  • ప్రియాంక మోహన్‌ ( సరిపోదా శనివారం)

  • రష్మిక మందన్న (పుష్ప-2)

ఉత్తమ సహాయ నటుడు

  • అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ (కల్కి 2898AD)

  • ఫహద్‌ ఫాజిల్‌ (పుష్ప-2)

  • సత్య ( మత్తు వదలరా-2)

  • ఎస్‌జే సూర్య (సరిపోదా శనివారం)

  • వినయ్‌ రాయ్‌ (హనుమాన్‌)

  • ధనజయ (జీబ్రా)

ఉత్తమ సహాయ నటి

  • అంజలి (గ్యాంగ్‌ ఆఫ్‌ గోదావరి)

  • ఫరియా అబ్దుల్లా ( మత్తు వదలరా-2)

  • రాశి సింగ్‌ నందు ( ప్రసన్న వదనం)

  • శరణ్య ప్రదీప్‌  ( అంబాజీపేట మ్యారేజ్‌ బ్యాండ్‌)

  • శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌  ( మేకానిక్‌ రాఖీ)

  • వరలక్ష్మీ శరత్‌కుమార్‌ (హనుమాన్‌)

ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు

  • అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ (దేవర)

  • దేవిశ్రీ ప్రసాద్‌ (పుష్ప-2)

  • తమన్‌ (గుంటూరు కారం)

  • జీవీ ప్రకాష్‌ కుమార్‌ ( లక్కీ భాస్కర్‌)

  • చైతన్‌ భరద్వాజ్‌ (హరోం హర)

  • జేక్స్ బెజోయ్  ( సరిపోదా శనివారం)

  • గౌర హరి , అనుదీప్ దేవ్ , కృష్ణ సౌరభ్  (హనుమాన్‌)

ఉత్తమ సాహిత్యం

  • రామజోగయ్య శాస్త్రి ( చుట్టమల్లే- దేవర)

  • రామజోగయ్య శాస్త్రి ( ధమ్‌ మసాల- గుంటూరు కారం)

  • రామజోగయ్య శాస్త్రి ( కుర్చి మడతపెట్టి- గుంటూరు కారం)

  • కృష్ణ కాంత్‌       (ఆ రోజులు మళ్లీ రావు- కమిటీ కుర్రోళ్లు)

  • శ్రీమణి            (శ్రీమతి గారు- లక్కీ భాస్కర్‌)

ఉత్తమ సింగర్‌

  • అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ (ఫీయర్‌ సాంగ్‌- దేవర)

  • అనురాగ్‌ కులకర్ణి  (సుట్టంలా సూసి - గ్యాంగ్‌ ఆఫ్‌ గోదావరి)

  • అర్జిత్‌ సింగ్‌    (అణువణువు- ఓం భీమ్ బుష్)

  • గౌర హరి     (పూలమ్మే పిల్ల- హనుమాన్‌)

  • రామ్‌ మిరియాల  (సుఫియాన- ఆయ్‌)

  • సంజీత్‌ హెగ్డే   (ధమ్‌ మసాల- గుంటూరు కారం)

  • శ్రీ కృష్ణ         ( కుర్చి మడతపెట్టి- గుంటూరు కారం)

ఉత్తమ సింగర్‌- ఫీమేల్‌

  • శిల్పి రావ్‌ (చుట్టమల్లే- దేవర)

  • మంగ్లీ    (గుల్లెడు గుల్లెడు గులాబీలు- మెకానిక్‌ రాఖీ)

  • శ్రెయా ఘోషల్‌ (సూసేకి- పుష్ప-2)

  • ఉషా ఊతప్‌  (లక్కీ భాస్కర్‌ టైటిల్‌ ట్రాక్‌)
     

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీ కాళహస్తీలో మహాశివరాత్రి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 2

లావణ్య త్రిపాఠి 'సతీ లీలావతి' సినిమా టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

శ్రీశైలం నడకదారి.. భక్తుల రద్దీ (ఫోటోలు)
photo 4

హీరోయిన్‌ సోనమ్‌ కపూర్‌ సీమంతం వేడుక (ఫోటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా బిగ్‌బాస్ శివజ్యోతి తమ్ముడి నిశ్చితార్థ వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Controversy Over RTC Depots And Privatization Decisions In AP 1
Video_icon

ఏపీఎస్ఆర్టీసీపై బాబు దొంగ దెబ్బ!
YSRCP Kurasala Kannababu Meets Jogi Ramesh 2
Video_icon

జోగి రమేష్ కు కన్నబాబు పరామర్శ
Police Issued Another PT Warrant On Ambati Rambabu 3
Video_icon

సర్కార్ శాడిజం.. కాపు నేతపై కన్నింగ్ ప్లాన్
Tatiparthi Chandrasekhar Shocking Facts About Chandrababu Ghee Scam 4
Video_icon

ఇందాపూర్ పేరుతో టీటీడీకి హెరిటేజ్ కంపెనీ నెయ్యి సరఫరా...
CAG Report On Chandrababu Govt Debt 2025-26 5
Video_icon

దివాలా అంచున ఆంధ్రప్రదేశ్ దిక్కుమాలిన విజనరీ
Advertisement
 