 కమిట్‌మెంట్‌ అడిగేదంతా అంకుల్స్‌ బ్యాచే : నటి షాకింగ్‌ కామెంట్స్‌ | Actress Ester Noronha Interesting Comments On Casting Couch | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కమిట్‌మెంట్‌ కోసం ఫోన్లు వస్తూనే ఉంటాయి: నటి షాకింగ్‌ కామెంట్స్‌

Feb 10 2026 4:29 PM | Updated on Feb 10 2026 4:54 PM

Actress Ester Noronha Interesting Comments On Casting Couch

క్యాస్టింగ్‌ కౌచ్‌పై నటి ఎస్తర్‌ నోరోన్హా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. టాలీవుడ్‌లో క్యాస్టింగ్‌ కౌచ్‌ అనేది ఇప్పటికీ కొనసాగుతుందని, కమిట్‌మెంట్‌ ఇస్తేనే చాన్స్‌లు ఇస్తామని చెప్పే దర్శకనిర్మాతలు చాలా మంది ఉన్నారని ఆరోపించింది. ఆడియన్స్‌ మాత్రమే క్యాస్టింగ్‌ కౌచ్‌ని కంట్రోల్‌ చేయగలరని ఎస్తర్‌ చెబుతోంది. ఆమె కీలకపాత్ర పోషించిన చిత్రం అమరావతికి ఆహ్వానం చిత్రం ఈ నెల 12న విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా తాజాగా ఓ యూట్యూబ్‌ చానల్‌కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో క్యాస్టింగ్‌ కౌచ్‌పై మాట్లాడింది.

పేరు చెప్పరు..
క్యాస్టింగ్‌ కౌచ్‌ అనేది ఇప్పటికే టాలీవుడ్‌లో కొనసాగుతూనే ఉంది. రెండ్రోజుల క్రితమే నాకు ఓ కాల్‌ వచ్చింది. కమిట్‌మెంట్‌కి ఓకేనా అడిగారు. నో చెప్పడంతో వదిలేశారు. చాలామంది హీరోయిన్లు ఇంటర్వ్యూలలో నేను కష్టపడి వచ్చాను.. టాలెంట్‌తోనే పైకి వచ్చాను, ఒక్కరు కూడా నన్ను కమిట్‌మెంట్ అడగలేదని చెబుతారు. కానీ అదంతా అబద్దం. చాలా మంది కాంప్రమైజ్‌ అయినవాళ్లే. నటన రానివాళ్లు కూడా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టుల్లో ఎలా ఉంటారు? వాళ్లకు ఉన్న లోపాన్ని కప్పిపుచ్చాలంటే కమిట్‌మెంట్‌ ఇవ్వాల్సిందే. అయితే ఎవరు అడిగారు అనేది ముందే చెప్పరు. ముందుగా మీడియేటర్‌ ద్వారా కమింట్‌మెంట్‌ గురించి అడిగిస్తారు. ఓకే అంటే రెమ్యునరేషన్‌ ఇలా, లేదంటే అలా చెబుతారు. మనసైడ్‌ నుంచి గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ వస్తే.. అడిగింది ఎవరనే పేరుని చెబుతారు. అందుకే ముందుగానే కమిట్‌మెంట్‌ అడిగింది ఎవరు అని కనిపెట్టలేం.

నా గురించి క్లారిటీ రాలేదు
సినిమాలలో ఎప్పుడు చీరలో కనిపించి.. బయటికి దేవతలా కనిపించేవాళ్లు కూడా అలాంటి పనులు చేస్తారు. అయితే నేను ఏ కేటగిరీలో ఉన్నాను అనేది వారికి  క్లారిటీ రావడం లేదు. కొంతమంది ఇంటర్వ్యూలో ఇలా మాట్లాడి.. తర్వాత అలాంటి పనులు చేస్తుంటారు. నేను కూడా అదే క్యాటగిరీ అనుకొని కాల్‌ చేస్తుంటారు. ఆడియన్స్‌ కూడా ‘ఈవిడ బాగానే మాట్లాడుతుంది, కానీ ఏదో ఒకటి చేసే ఉంటుందని‘ అనుకుంటారు. అలాంటి వాళ్లు నా ఫిల్మోగ్రఫీ చూడాలి. ఒకవేళ నేను కూడా కమిట్‌మెంట్‌కి ఓకే చెబితే.. ఇన్నేళ్లలో ఒక్క పెద్ద ప్రాజెక్టు కూడా నా దగ్గరకు రాదా? నన్ను జనం ఇంతలా ప్రేమిస్తున్నారు.. నేను చేసిన ప్రతి ప్రాజెక్ట్‌ను ఆదరిస్తున్నారు. ఆడియన్స్, మీడియా సపోర్ట్ నాకుంది. అలాంటప్పుడు ఎందుకు నాకు అవకాశం రాలేదో ఆలోచించాలి.

వాళ్లంతా అంకుల్స్‌ బ్యాచ్‌
ఇండస్ట్రీలోకి కొత్తగా వస్తున్న యువతరం.. కమిట్‌మెంట్‌ గురించి అడగడం లేదు. వాళ్ల చాలా ఫ్యాషన్‌తో పని చేస్తున్నారు. అలాంటి పనులు చేసేవాళ్లంతా పాత బ్యాచ్‌. వారందరిని నేను అంకుల్స్‌ బ్యాచ్‌ అని పిలుచుకుంటాను. వాళ్ల ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. మనలోని లోపాలను ఆసరాగా చేసుకొని కమిట్‌మెంట్‌ గురించి అడుగుతారు. ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్‌ కౌచ్‌ అనేది కనిపించకుండే చేసే అవకాశం ఆడియన్స్‌కి మాత్రమే ఉంది. వాళ్లు ఫిక్స్‌ అయితే.. ఇక్కడ అలాంటి పనులు జరుగవు. హాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌లో లాగా.. ఇక్కడ కూడా కాంప్రమైస్‌ అయి నటించే నటీనటులను బ్యాన్‌ చేయాలి. అలాంటి వాళ్లు ఎంత పెద్ద సినిమా చేసినా బాయికాట్‌ చేయాలి. అప్పుడే క్యాస్టింగ్‌ కౌచ్‌ ఆగిపోతుంది’ అని ఎస్తర్‌ చెప్పుకొచ్చింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రతి రోజు నిన్నే ఎంచుకుంటా.. మహేశ్ బాబుకు నమ్రత పెళ్లి రోజు విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 3

‘కపుల్ ఫ్రెండ్లీ’ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

రేసులో అజిత్‌.. సపోర్ట్‌గా నిలిచిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

'ఎర్ర చీర' మూవీ హీరోయిన్‌ కారుణ్య చౌదరి స్టన్నింగ్ స్టిల్స్

Video

View all
Prabhas Fans Sends Huge Biryani Parcel To Jio Hotstar 1
Video_icon

రెబల్ ఫ్యాన్స్ మజాకా... జియో హాట్ స్టార్‌కి బిర్యానీ ఆర్డర్లు
CP Sajjanar Warning to Hyderabad Youth on Bike Stunts 2
Video_icon

బైక్ పై పిచ్చిపిచ్చి వేషాలు వేస్తే .. హైదరాబాద్ యువతకు సజ్జనార్ వార్నింగ్
Devineni Avinash Mass Warning to TDP Govt Over False Allegations on YSRCP 3
Video_icon

జగన్ దమ్మున్న మొనగాడు.. మీలా చేతకాని రాజకీయాలు YSRCP చేయదు
YSRCP Leader KK Raju Counter to Chandrababu Lies on Tirumala Laddu 4
Video_icon

తప్పు చేసి దొరికిపోయి కవర్ చేసేందుకు హార్పిక్ డ్రామా
Massive Road Accident in Vanasthalipuram Hyderabad 5
Video_icon

Hyd: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. లారీని ఢీకొట్టిన అంబులెన్స్
Advertisement
 