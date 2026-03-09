 భారత్‌కు వరంగా దొరికిన అరుదైన రత్నం బుమ్రా | Suryakumar Yadav hails ace seamer Jasprit Bumrah for his exceptional skills | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత్‌కు వరంగా దొరికిన అరుదైన రత్నం బుమ్రా

Mar 9 2026 7:53 AM | Updated on Mar 9 2026 7:53 AM

Suryakumar Yadav hails ace seamer Jasprit Bumrah for his exceptional skills

ఈ ఆనందం నుంచి తేరుకునేందుకు మరికొంత సమయం పడుతుంది. 2024 వరల్డ్‌ కప్‌ తర్వాత మా ప్రయాణం మొదలైంది. జై షా, రోహిత్‌ నాపై నమ్మకం ఉంచి కెప్టెన్‌గా నాకు అవకాశం కల్పించారు. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు వరల్డ్‌ కప్‌ గెలవడం వరకు చాలా గొప్పగా సాగింది. గత రెండేళ్లుగా మేం చాలా బాగా ఆడాం. వరల్డ్‌ కప్‌లోనూ అదే కొనసాగించాలని భావించాం. ఆటగాళ్లను అర్థం చేసుకుంటూ వారికి సరైన సమయంలో సరైన అవకాశాలు ఇచ్చాం. సామ్సన్, అభిషేక్ ప్రత్యేక ఆటగాళ్లు. వారు ఏదైనా అద్భుతం చేయగలరని అనుకున్నాం. దానిని వారు ఫైనల్లో చూపించారు. తరానికొక్కడు వంటి అరుదైన రత్నం బుమ్రా. గెలిపించేందుకు ఏం చేయాలనేది అతనికి బాగా తెలుసు.  
–సూర్యకుమార్‌ యాదవ్, కెప్టెన్

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా హీరోయిన్ శ్రద్ధాదాస్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ బ్యూటీ గిరిజా ఓక్ ఫన్నీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

'మృత్యుంజయ్' థ్రిల్లింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

తమిళనాడు డివోషనల్ ట్రిప్‌లో తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఒకప్పటి హీరోయిన్ మాలశ్రీ ఇంట్లో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan To Attend Guntur Iftar Party Programme 1
Video_icon

గుంటూరు ఇఫ్తార్ విందుకు వైఎస్ జగన్.. ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన అంబటి
RK Roja Praises On MLC Varudu Kalyani At International Womens Day 2
Video_icon

ఎంతో అమాయకంగా ఉండేది.. ఇప్పుడు శాసనమండలిలో చెడుగుడు ఆడేస్తుంది..!
Garam Garam Varthalu Gold In The Belly Of Duck 3
Video_icon

బాతు కడుపులో బంగారం.. యజమానిలో అంతులేని సంతోషం
Sanju Samson Sensational Performance In T20 World Cup Final‪ 4
Video_icon

సామ్సన్ తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్.. ఫైనల్లో పవర్ హిట్టింగ్
Missiles And Drones Attacks On Kuwait 5
Video_icon

కువైట్ సెంటర్లో బాంబుల వర్షం.. మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లతో భీకర దాడులు
Advertisement
 