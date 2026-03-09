 భారతీయులు గర్వపడే విజయమిది : వైఎస్‌ జగన్‌ | YS Jagan Mohan Reddy Congratulates Team India on winning T20 World Cup 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారతీయులు గర్వపడే విజయమిది : వైఎస్‌ జగన్‌

Mar 9 2026 4:16 AM | Updated on Mar 9 2026 4:16 AM

YS Jagan Mohan Reddy Congratulates Team India on winning T20 World Cup 2026

సాక్షి, అమరావతి: టి20 వరల్డ్‌ కప్‌ గెలిచిన భారత క్రికెట్‌ బృందానికి  ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మాజీ సీఎం, వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఎక్స్‌ వేదికగా అభినందనలు తెలిపారు. అద్భుతంగా ఆడి మళ్లీ చాంపియన్లుగా నిలిచిన కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ నేతృత్వంలోని జట్టుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 

తుదిపోరులో ప్రారంభం నుంచే భారత్‌ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిందని కొనియాడారు. అభిషేక్‌ శర్మ, సంజు సామ్సన్, ఇషాన్‌ కిషన్‌ బాగా ఆడారని, చివరి విజయ క్షణాలు భారతీయులందరినీ గర్వపడేలా చేశాయని అభివర్ణించారు. వరల్డ్‌ కప్‌ కిరీటం తిరిగి మన ఇంటిలోనే ఉందంటూ ఎక్స్‌ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.  

మరోవైపు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి  కూడా భారత జట్టుకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. ఫైనల్లో టీమిండియా ప్రదర్శించిన అద్భుత ఆటతీరు దేశ ప్రజలందరికీ గర్వకారణమని కొనియాడారు. ఈ విజయం దేశ క్రీడా రంగానికి మరింత గౌరవం తెచ్చిందని రేవంత్‌ అన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా హీరోయిన్ శ్రద్ధాదాస్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ బ్యూటీ గిరిజా ఓక్ ఫన్నీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

'మృత్యుంజయ్' థ్రిల్లింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

తమిళనాడు డివోషనల్ ట్రిప్‌లో తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఒకప్పటి హీరోయిన్ మాలశ్రీ ఇంట్లో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Father Killed His 3 Daughters In Kamareddy 1
Video_icon

ముగ్గురు బిడ్డలను పోషించలేక కన్న తండ్రి దారుణం
Ceiling Collapses While Devotees Are Sleeping In Temple 2
Video_icon

దేవాలయంలో ఘోర ప్రమాదం.. భక్తులు నిద్రిస్తుండగా ఊడిపడిన సీలింగ్
No Break After Marriage Virosh Back To Shooting Again 3
Video_icon

పెళ్లి తర్వాత నో బ్రేక్.. మళ్లీ షూటింగ్ లో బిజీ అయిన విరోష్!
Varudu Kalyani About Chandrababu Negligence On Women Protection 4
Video_icon

మీకు ఓటేసిన పాపానికి మహిళలు ఏడుస్తున్నారు
RK Roja Speech At Womens Day Celebrations In Vijayawada 5
Video_icon

జగనన్నను మళ్లీ సీఎం చేయాలి.. మహిళలకు రోజా పిలుపు
Advertisement
 