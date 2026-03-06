 T20 WC 2026: వరల్డ్‌ రికార్డు బద్దలు కొట్టిన టీమిండియా | T20 WC 2026: India Break Australia World Record | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

T20 WC 2026: ప్రపంచ రికార్డు బద్దలు కొట్టిన టీమిండియా

Mar 6 2026 12:51 PM | Updated on Mar 6 2026 1:45 PM

T20 WC 2026: India Break Australia World Record

ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం​ వేదికగా నిన్న (మార్చి 5) జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026 రెండో సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లండ్‌పై భారత్‌ 7 పరుగుల తేడాతో విజయం​ సాధించి వరుసగా రెండో ఎడిషన్‌లో (2024, 2026), ఓవరాల్‌గా నాలుగోసారి (2007, 2014, 2024, 2026) ఫైనల్‌కు చేరింది.

ఈ క్రమంలో టీమిండియా ఓ ప్రపంచ రికార్డు బద్దలు కొట్టింది. ఐసీసీ టోర్నీల్లో అత్యధిక సార్లు ఫైనల్‌కు చేరిన జట్టుగా చరిత్ర సృష్టించింది. తాజా ఫైనల్స్‌తో భారత్‌ ఐసీసీ టోర్నీల ఫైనల్స్‌ సంఖ్య 15కు చేరింది. గతంలో ఈ వరల్డ్‌ రికార్డు భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా పేరిట సంయుక్తంగా ఉండేది. తాజాగా భారత్‌ ఆసీస్‌ ఆధిపత్యానికి తెరదించి, హోల్‌ అండ్‌ సోల్‌గా ప్రపంచ రికార్డు సొంతం చేసుకుంది.

టీమిండియా ఫైనల్స్‌కు చేరిన ఐసీసీ టోర్నీలు..   
భారత్ ఇప్పటివరకు 14 ఫైనల్స్‌లో 6 గెలిచింది, 7 ఓడింది. 2002 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ వర్షం కారణంగా రద్దవగా, భారత్‌..శ్రీలంకతో పాటు సంయుక్తంగా ట్రోఫీని పంచుకుంది.  
- వన్డే వరల్డ్ కప్: 1983, 2011 విజయాలు, 2003, 2023 (రన్నరప్‌)  
- టీ20 వరల్డ్ కప్: 2007, 2024 విజయాలు, 2026 (లోడింగ్‌)  
- ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ: 2002 (సంయుక్త విజేత), 2013, 2025 విజయాలు, 2002, 2017 (రన్నరప్‌) 
- వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్: 2021, 2023 (రన్నరప్‌)  

ఐసీసీ టోర్నీల్లోఅత్యధిక సార్లు ఫైనల్స్‌కు చేరిన జట్లు  
1. భారత్ – 15  
2. ఆస్ట్రేలియా – 14  
3. ఇంగ్లాండ్ – 9  
4. న్యూజిలాండ్ – 8  
5. వెస్టిండీస్ – 8  
6. శ్రీలంక – 8  
7. పాకిస్తాన్ – 7  
8. దక్షిణాఫ్రికా – 3

ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్‌తో ఢీ
2026 టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ ఫైనల్లో భారత్‌ న్యూజిలాండ్‌ను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్‌ అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా మార్చి 8న జరుగనుంది. న్యూజిలాండ్ సెమీఫైనల్‌లో దక్షిణాఫ్రికాను చిత్తుగా ఓడించి ఫైనల్‌కు చేరింది. ఫిన్ అలెన్ 33 బంతుల్లో విధ్వంసకర సెంచరీ చేసి కివీస్‌ను ఒంటిచేత్తో ఫైనల్‌కు చేర్చాడు.

ఫైనల్లోకి ఏంట్రీ ఇంగ్లాండ్ కు భారత్ ఊచకోత..

చరిత్రాత్మక అవకాశం  
టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో ఇప్పటివరకు ఏ జట్టు టైటిల్‌ను రక్షించుకోలేదు. భారత్‌కు ఈసారి ఆ అవకాశం వచ్చింది. గత ఎడిషన్‌లో ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన భారత్‌.. చరిత్ర తిరగరాయాలని పట్టుదలగా ఉంది. మరోవైపు, న్యూజిలాండ్ తమ తొలి టైటిల్ కోసం ఉవ్విళ్లూరుతుంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పెళ్లి వేడుకలో విజయ్‌, త్రిష సందడి.. ఫోటోలు వైరల్
photo 2

నిజామాబాద్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి నిధి అగర్వాల్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

నాగచైతన్య 'వృషకర్మ' గ్లింప్స్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

టి20 ప్రపంచకప్‌లో తుది పోరుకు భారత్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

భట్టి విక్రమార్క కుమారుడి వివాహ వేడుక.. హాజరైన ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Deputy CM Pawan Kalyan Shocking Comments On YSRCP MLAs 1
Video_icon

11 మంది 1100 మందితో సమానం..! YSRCP పై పవన్ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు
Karnataka CM Siddaramaiah Bans Social Media for Child 2
Video_icon

పిల్లలకు సోషల్ మీడియా బ్యాన్ సీఎం సిద్ధరామయ్య ఆంక్షలు
Iran Launches Massive Missile and Drone Attack on Bahrain 3
Video_icon

బహ్రెయిన్ పై ఇరాన్ భారీ దాడి.. డ్రోన్లతో ఆయిల్ రిఫైనరీపై ఎటాక్
Vijay Devarakonda Reveals His Love Story After Wedding With Rashmika Mandanna 4
Video_icon

విరోష్ ప్రేమకథ.. ఎవరు ముందు ప్రపోజ్ చేశారంటే
Iran War Tensions Rise as US Sends B 52 Strategic Bomber 5
Video_icon

అమెరికా యుద్ధ బాంబర్ యాక్టివ్..B-52తో ఇరాన్ కు హెచ్చరిక
Advertisement
 