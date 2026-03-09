 అబ్బా.. అదొక కిల్లర్‌ కాంబో: ధోని పోస్ట్‌ వైరల్‌ | Coach Sahab: MS Dhoni Priceless Post On T20 WC Win Message For Gambhir | Sakshi
అబ్బా.. అదొక కిల్లర్‌ కాంబో: ధోని పోస్ట్‌ వైరల్‌

Mar 9 2026 10:57 AM | Updated on Mar 9 2026 11:32 AM

Coach Sahab: MS Dhoni Priceless Post On T20 WC Win Message For Gambhir

టీమిండియా చరిత్ర పునరావృతం చేసింది. బార్బడోస్‌ వేదికగా 2024లో టీ20 ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన భారత్‌.. తాజాగా ఆదివారం నాటి ఫైనల్లోనూ జయభేరి మోగించింది. టైటిల్‌ పోరులో న్యూజిలాండ్‌ను ఏకంగా 96 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించి.. వరుసగా రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన జట్టుగా రికార్డు సాధించింది.

ఈ నేపథ్యంలో యావత్‌ భారతావని సూర్య సేన విజయాన్ని సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంటూ.. ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో దిగ్గజ కెప్టెన్‌, టీమిండియాకు తొలి టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ అందించిన సారథి మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని (MS Dhoni) తనదైన శైలిలో స్పందించాడు. జట్టుతో పాటు.. ఒకప్పటి సహచర ఆటగాడు, ప్రస్తుత హెడ్‌కోచ్‌ గౌతం గంభీర్‌ గురించి ఆసక్తికర పోస్టు చేశాడు.

కన్నులపండుగ
‘‘అహ్మదాబాద్‌లో చరిత్ర సృష్టించబడింది. టీమిండియాకు శుభాకాంక్షలు. సహాయక సిబ్బంది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భారత క్రికెట్‌ అభిమానులకు అభినందనలు. ఈరోజు టీమిండియా ఆట కన్నులపండుగగా సాగింది.

అబ్బా అదొక కిల్లర్‌ కాంబో
కోచ్‌ సాహెబ్‌.. మీ ముఖంపై చిరునవ్వు ఎంతో గొప్పగా ఉంటుంది. గంభీరమైన ముఖంలో ఆ నవ్వు.. అబ్బా అదొక కిల్లర్‌ కాంబో. మీరు అద్భుతం చేశారు. ఈ విజయాన్ని ఆస్వాదించండి బాయ్స్‌. 

ఇక బుమ్రా గురించి కూడా ఒక మాట చెప్పాలిగా.. అతడొక చాంపియన్‌ బౌలర్‌’’ అని ధోని ఇన్‌స్టా వేదికగా రాసుకొచ్చాడు. ఇందుకు టీమిండియా ట్రోఫీతో ఉన్న ఫొటో జతచేశాడు. ధోని షేర్‌ చేసిన ఈ పోస్టు అభిమానులను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది. ఆరు మిలియన్లకు పైగా లైకులతో దూసుకుపోతోంది. 

ఏకైక కెప్టెన్‌గా
కాగా ఐసీసీ 2007లో తొలిసారి ప్రవేశపెట్టిన టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ను ధోని సారథ్యంలో భారత్‌ గెలుచుకుంది. ఈ జట్టులో గంభీర్‌ సభ్యుడు. ఆ తర్వాత 2011లో వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ (ఇందులోనూ గంభీర్‌ సభ్యుడే), 2013లో చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీని ధోని అందించాడు. తద్వారా భారత్‌కు మూడు ఐసీసీ టైటిళ్లు అందించిన ఏకైక కెప్టెన్‌గా కొనసాగుతున్నాడు.

టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 ఫైనల్‌ భారత్‌ వర్సెస్‌ న్యూజిలాండ్‌
👉వేదిక: నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం, అహ్మదాబాద్‌
👉టాస్‌: న్యూజిలాండ్‌.. తొలుత బౌలింగ్‌
👉భారత్‌ స్కోరు: 255/5(20)
👉న్యూజిలాండ్‌ స్కోరు: 159(19)
👉ఫలితం: 96 పరుగుల తేడాతో భారత్‌ జయభేరి

#T20WorldCup2026final : టీమిండియా విక్టరీ మూమెంట్‌‌ హైలైట్స్‌.. (ఫొటోలు)
టీ–20 వరల్డ్‌ కప్‌ : హైదరాబాద్ లో క్రికెట్‌ అభిమానుల సంబరాలు (ఫొటోలు)
గ్రాండ్‌గా హీరోయిన్ శ్రద్ధాదాస్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
ట్రెండింగ్ బ్యూటీ గిరిజా ఓక్ ఫన్నీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
'మృత్యుంజయ్' థ్రిల్లింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు క్రాష్.. భారీ నష్టాల్లో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ
గ్యాస్ సంక్షోభం
సల్మాన్ సినిమాలో హీరోయిన్ సమంత..
పులి కలకలం.. ఆవు దూడను 100 మీటర్లు లాక్కెళ్లి..
ఆడియో నాయుడు.. వీడియో నాయుడు.. బాబు, BR నాయుడు పై రోజా సెటైర్లు
