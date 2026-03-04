 రోహిత్‌, కోహ్లి అభిమానులకు పండగే..! | India to play five ODIs in New Zealand instead of three | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రోహిత్‌, కోహ్లి అభిమానులకు పండగే..!

Mar 4 2026 10:09 AM | Updated on Mar 4 2026 10:22 AM

India to play five ODIs in New Zealand instead of three

టీమిండియా దిగ్గజాలు రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లి అభిమానులకు శుభవార్త. టెస్ట్‌, టీ20 ఫార్మాట్లకు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించి వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్న ఈ స్టార్‌ ద్వయానికి అదనపు అవకాశాలు రానున్నాయి. ఈ ఏడాది చివర్లో టీమిండియా మల్టీ ఫార్మాట్‌ సిరీస్‌ కోసం న్యూజిలాండ్‌లో పర్యటించనుంది. ఈ సిరీస్‌లో 5 టీ20లు, 3 వన్డేలు, 2 టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లు షెడ్యూలయ్యాయి.

2027 వన్డే ప్రపంచకప్‌ దృష్ట్యా వన్డే మ్యాచ్‌ల సంఖ్యను 3 నుంచి 5కు పెంచాలని న్యూజిలాండ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు బీసీసీఐకి విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ ప్రతిపాదనకు బీసీసీఐ కూడా సానుకూల సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. వన్డే మ్యాచ్‌ల సంఖ్య 4కు పెంచితే, టీ20 మ్యాచ్‌ల సంఖ్యను 3కు కుదించే అవకాశం ఉంది. ఈ విషయంలో ఇరు దేశాల క్రికెట్‌ బోర్డుల నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేనప్పటికీ.. వన్డేల పెంపు ఖరారైందని సమాచారం.

ఈ అంశం ఇరు దేశాల క్రికెట్‌ బోర్డులకు వాణిజ్యపరమైన లాభాలు తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. రోహిత్‌-విరాట్‌ ఎక్కువ మ్యాచ్‌ల్లో కనబడితే న్యూజిలాండ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డుపై కాసుల వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే వన్డే ప్రపంచకప్‌కు ముందు రో-కోకు వీలైనంత రియల్‌ ప్రాక్టీస్‌ కూడా లభించినట్లవుతుంది. కాబట్టి న్యూజిలాండ్‌ పర్యటనలో వన్డే లెగ్‌ పొడిగించడం​ దాదాపుగా ఖరారైనట్టే. అధికారిక ప్రకటన వెలువడటమే తరువాయి.

ఐపీఎల్‌ తర్వాత వన్డేలపై దృష్టి
ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌ మే చివర్లో ముగిసిన వెంటనే, భారత జట్టు దృష్టి వన్డే ప్రపంచకప్‌ సన్నాహాలపై కేంద్రీకృతమవుతుంది. గత కొంతకాలంగా టీ20 ఫార్మాట్‌లో బిజీగా ఉన్న భారత జట్టు.. జూన్‌ మొదటి వారం​ నుంచి వన్డేలపై దృష్టి సారించనుంది.

ఐపీఎల్‌ 2026 తర్వాత భారత వన్డే క్యాలెండర్‌  
- జూన్‌లో ఆఫ్ఘానిస్తాన్‌తో మూడు మ్యాచ్‌లు  
- జూలైలో ఇంగ్లండ్‌తో మూడు మ్యాచ్‌లు  
- ఆగస్టులో వెస్టిండీస్‌తో మూడు మ్యాచ్‌లు  
- అక్టోబర్‌లో న్యూజిలాండ్‌ పర్యటన
- సంవత్సరం చివర్లో శ్రీలంకతో మూడు మ్యాచ్‌లు  
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇది నా జర్నీ కాదు మనది.. మంచు మనోజ్-మౌనిక పెళ్లిరోజు స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

‘సాంప్రదాయని సుప్పినీ శుద్ధపూసనీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ లో బ్లడ్‌ మూన్‌ ఇలా కనిపించింది (ఫొటోలు)
photo 4

అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌-సానియా మెహందీ.. తరలివచ్చిన క్రికెటర్లు (ఫొటోలు)
photo 5

బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో గ్లామరస్ హీరోయిన్ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Wedding Super Hit 1
Video_icon

విరోష్ వెడ్డింగ్.. సూపర్ హిట్
Road Accident In Chittoor Highway 2
Video_icon

కారును ఢీకొట్టిన లారీ.. ఐదుగురు మృతి

CPI Narayana Slams Chandrababu Over BR Naidu Leaked Video 3
Video_icon

BR నాయుడు రాసలీలలుపై.. సీపీఐ నారాయణ రియాక్షన్
Indian-Origin Student Savitha Shan In Texas America 4
Video_icon

టెక్సాస్ కాల్పుల్లో భారత యువతి మృతి
TDP Goons Set Fire To YSRCP Flag In Singarakonda Tirunala 5
Video_icon

YSRCP జెండాకు నిప్పు పెట్టిన టీడీపీ గుండాలు..
Advertisement
 