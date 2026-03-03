 T20 WC 2026: సెమీస్‌కు అంపైర్లు వీరే..! | IND vs ENG, SA vs NZ Umpires, Match Referee, Officials Announced For ICC T20 World Cup 2026 Semifinal | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

T20 WC 2026: సెమీస్‌కు అంపైర్లు వీరే..!

Mar 3 2026 1:10 PM | Updated on Mar 3 2026 1:23 PM

IND vs ENG, SA vs NZ Umpires, Match Referee, Officials Announced For ICC T20 World Cup 2026 Semifinal

టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026 తుది దశకు చేరింది. నాలుగు సెమీఫైనల్‌ బెర్త్‌లు ఖరారయ్యాయి. తొలి సెమీఫైనల్లో సౌతాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్‌.. రెండో సెమీఫైనల్లో భారత్‌-ఇంగ్లండ్‌ అమీతుమీ తేల్చుకుంటాయి. తొలి సెమీస్‌ కోల్‌కతాలోని ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ వేదికగా మార్చి 4వ తేదీ రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. రెండో సెమీఫైనల్‌ ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా రాత్రి 7 గంటలకే మొదలవుతుంది.

ఈ మ్యాచ్‌లకు అఫీషియల్స్‌ జాబితాను (అంపైర్లు, రిఫరీలు) ఐసీసీ ఇవాళ ప్రకటించింది. ఎనిమిది మంది అంపైర్లు, ఇద్దరు మ్యాచ్ రిఫరీల పేర్లను వెల్లడించింది. ఎప్పటిలాగే తటస్థ అధికారులను నియమించింది.  

సౌతాఫ్రికా వర్సెస్‌ న్యూజిలాండ్‌ తొలి సెమీఫైనల్‌  
- ఆన్ ఫీల్డ్ అంపైర్లు: రిచర్డ్ ఇల్లింగ్వర్త్, అలెక్స్ వార్ఫ్  
- థర్డ్‌ అంపైర్‌: నితిన్ మెనన్  
- నాలుగో అంపైర్లు: రాడ్ టక్కర్  
- మ్యాచ్ రిఫరీ: జవగల్ శ్రీనాథ్  

భారత్‌ వర్సెస్‌ ఇంగ్లండ్‌ రెండో సెమీఫైనల్‌ 
- ఆన్ ఫీల్డ్ అంపైర్లు: క్రిస్ గాఫనీ, అల్లాహుద్దీన్ పాలేకర్  
- థర్డ్‌ అంపైర్లు: ఎడ్రియన్ హోల్డ్‌స్టాక్  
- నాలుగో అంపైరు: పాల్ రైఫెల్  
- మ్యాచ్ రిఫరీ: ఆండీ పైక్రాఫ్ట్  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా హోలీ సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 2

సంగీత్‌ పార్టీలో విరోష్‌ జోడీ.. ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన విజయ్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

స్ప్రే గన్‌ రూపంలో కార్‌.. సినీనటి పూనమ్‌ కౌర్‌ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 4

అల్లు శిరీష్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ రిసెప్షన్‌లో సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు ( ఫోటోలు)
photo 5

జీ సినీ అవార్డ్స్ 2026లో మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Sanju Samsons 97 Knock Sends India to Semifinals 1
Video_icon

ట్రోఫీస్ గెలవాలంటే..సంజు కోసం ధోనీ చెప్పిందే నిజమైంది
NSE IPO Is Coming Rs 23000 Crore Target Get Ready to Cash In 2
Video_icon

NSE ఐపిఓ వచ్చేస్తోంది...టార్గెట్ రూ 23 వేల కోట్లు.. జేబులు నింపుకోడానికి రెడీగా ఉండండి
Anganwadi Workers Fires On Chandrababu Lies Before Election 3
Video_icon

బాబుకు అంగన్వాడీలు వార్నింగ్.. వాష్ రూమ్ కి వెళ్తామన్నా విడిచిపెట్టకుండా..
China Enter the War Iran Missiles Attacks On Israel 4
Video_icon

నాలుగో రోజుకు చేరుకున్న యుద్ధం.. వార్‌లోకి చైనా ఎంట్రీ..!
Vijay Deverakonda Speech After Marriage 5
Video_icon

Vijay-Rashmika: శుభవార్త చెప్పిన కొత్త జంట
Advertisement
 