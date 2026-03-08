మరో కొత్త అవతారంలో గంగూలీ

టీమిండియా ఆటగాడిగా, కెప్టెన్గా, బీసీసీఐ, బెంగాల్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా, కోచ్గా, మెంటార్గా వివిధ హోదాల్లో క్రికెట్కు సేవలందించిన భారత మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ.. త్వరలో క్రికెటేతర రంగంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. ప్రముఖ టీవీ రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్' బెంగాలీ వెర్షన్కు హోస్ట్గా ఎంపికయ్యాడు. ఈ షోను ఇటీవలే కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో ఘనంగా ప్రకటించారు.
బిగ్ బాస్ లాంచ్ వేడుక ఈడెన్ గార్డెన్స్లో భారీ లైట్ షో, కళాకారుల ప్రదర్శనలు, సెలబ్రిటీ క్రికెట్ మ్యాచ్తో ఘనంగా జరిగింది. ఈ షో స్టార్ జల్షా ఛానల్లో ప్రసారం కానుంది. బిగ్ బాస్ హోస్ట్గా ఎంపికైన సందర్భంగా గంగూలీ మాట్లాడుతూ.. ఏ పని చిన్నది కాదు. దేశం కోసం ఆడినా, షో హోస్ట్ చేసినా, నేను పూర్తి అంకితభావంతో చేస్తాను అని అన్నాడు.
కాగా, గంగూలీ ప్రస్తుతం ఐసీసీ మెన్స్ క్రికెట్ కమిటీ ఛైర్ పర్సన్గా, బెంగాల్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా, సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్లో ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్ హెడ్ కోచ్గా, బీసీసీఐ క్రికెట్ అడ్వైజరీ కమిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా వివిధ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు అదనంగా బిగ్ బాస్ హోస్ట్ బాధ్యతలు చేపట్టాడు.
మరోవైపు గంగూలీ బయోపిక్ తెరపైకి రానున్న విషయం తెలిసిందే. అందులో రాజ్కుమార్ రావు ప్రధాన పాత్రలో నటించనున్నారు. అపరాజిత ఆధ్యా గంగూలీ తల్లి పాత్రలో, బోమన్ ఇరానీ తండ్రి చండీ గంగూలీగా నటించనున్నట్లు సమాచారం. పాత్రకు సన్నద్ధం కావడానికి రాజ్కుమార్ రావు గంగూలీ ఇంట్లో కొంతకాలం గడపనున్నారు.