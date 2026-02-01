ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతాయి..
గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలకు బ్రేక్ పడింది. శుక్రవారం గోల్డ్ రేటు గరిష్టంగా రూ.
బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన నిర్మించిన సినిమా 'దేవగుడి'.
సాక్షి, హైదరాబాద్: సినీ నటుడు రామ్చరణ్ మరోసారి తండ్రి అయ్యారు.
న్యూఢిల్లీ: దేశంలో వైద్య విద్యను అభ్�...
వచ్చిన ఆదాయంతో దేనికీ అంతగా ఇబ్బందుల...
ప్లాటిపస్ అనే జంతువు ప్రపంచంలోనే అత...
కొన్ని కొవ్వులు, నూనెలను ఒక బేస్తో క�...
బెంగళూరుకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్...
చైనాలో ఇప్పుడు వింత పరిస్థితి నెలకొం...
ఘజియాబాద్: ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘజియా�...
అమెరికానుపట్టికుదపిన లైంగిక నేరాల క�...
మనం విజయం సాధించాలంటే మనమీద మనకి నమ్�...
జబల్పూర్: మధ్యప్రదేశ్ సాంస్కృతిక ర...
లక్నో: పోలీసులు జరుపుతున్న ఎన్కౌంటర...
ముంబై: మహారాష్ట్రలో ఎన్సీపీ నేత అజిత�...
సంచలనం ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో టెస్లా �...
న్యూఢిల్లీ: గత ఏడాది నవంబర్ 10న ఢిల్లీ�...
న్యూఢిల్లీ: కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాయం తీసు�...
సాక్షి, ములుగు: మేడారం జనసంద్రమైంది. గ...
న్యూఢిల్లీ: భారత్- అమెరికా మధ్య ద్వైప�...
మనం ‘అతిథి దేవో భవ’ అంటాం.. కానీ ఆ ట్యా�...
2025 జనవరిలో రూ. 78వేలు వద్ద ఉన్న బంగారం ధర 2026 జనవరికి రూ. 1.78లక్షలు క్రాస్ చేసింది.
టీ20 ప్రపంచకప్-2026 టోర్నమెంట్కు భారత్త
Feb 1 2026 9:26 AM | Updated on Feb 1 2026 9:26 AM
అంకెల్లో ఆర్థికం.. చీరల్లో సంప్రదాయం (ఫొటోలు)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఫిబ్రవరి 01-08)
ఒక్కచోట చేరిన బిగ్బాస్ సెలబ్రిటీలు.. కాకపోతే! (ఫొటోలు)
ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్లో సందడి చేసిన సానియా మీర్జా (ఫొటోలు)
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
EXCLUSIVE Video: 2000 మంది గూటీడీపీలతో ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి విధ్వంసం
Guntur: అంబటి ఇంటిపై రాళ్లు, కర్రలతో దాడి కారు.. ఫర్నీచర్ ధ్వంసం
పోలీసుల సమక్షంలో అంబటిపై హత్యాయత్నం
మా ఇంటి ముందుకొచ్చి చెప్పు చూపిస్తారా?
Ambati : టీడీపీ నేతలు నన్ను తిట్టడంతోనే నేను ఆవేశంలో మాట్లాడాను