పెళ్లిరోజున తిరుమలలో యాంకర్‌ లాస్య దంపతులు (ఫోటోలు)

గత నెలలో 'గత వైభవం' అనే కన్నడ డబ్బింగ్ సినిమా రిలీజైంది.
ఈ వారం ఓటీటీల్లో చెప్పుకోదగ్గ తెలుగు రిలీజులు అయితే లేవు. ఉన్నవి కూడా డబ్బింగ్, హిందీ చిత్రాలే.
రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలు కాకుండా అప్పుడప్పుడు ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు కూడా వస్తుంటాయి.
టీమిండియా హెడ్కోచ్గా గౌతం గంభీర్ త్వరలోనే తప్పుకోనున్నాడా?
మరో బిడ్డ రాబోతోందన్న ఆనందంలో ఉన్న ఒక తల్లి అనూహ్యంగా తీవ్ర విషాదంలో మునిగి పోయింది.
క్విక్-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ బ్లింకిట�...
ప్రముఖ న్యాయవాది (87) కోటీశ్వరుడు, దాత ర...
బాలీవుడ్ చిత్ర నిర్మాత కిరణ్ రావు �...
లక్నో: ఆకాశమంత మందిరి, భూదేవి అంత పీట �...
లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్లోని బారాబంకిలో ...
తిరువనంతపురం: కేరళలోని శబరిమల అయ్యప్...
అమెరికాలో ఉండే మన భారతీయులు ఏ రేంజ్�...
లక్నో: రాబోయే 2027 ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్ల�...
ముస్లింల పవిత్ర మాసం రంజాన్ వచ్చేసి...
థాయిలాండ్లో అరుదైన దృశ్యం నమోదైంది...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని భ�...
న్యూఢిల్లీ: రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ...
చదవుకునే వయసులో..చదువు అంతగా నచ్చదు, బ...
న్యూఢిల్లీ: గూగుల్, ఆల్ఫాబెట్ సంస్థల �...
కొన్ని విలాసవంతమైన పెళ్లిల్లు తమ విల...
Feb 18 2026 5:42 PM | Updated on Feb 18 2026 5:49 PM
యాంకర్ లాస్య, మంజునాథ్ జంట పెళ్లిరోజు సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు.
ఇవాళ అద్భుతమైన రోజు.. క్రైస్తవులు, ముస్లింలకు వైఎస్ జగన్ శుభాకాంక్షలు
జైలు నుండి అంబటి విడుదల పులిలా బయటకొచ్చిన కాపు టైగర్
హిందూపురం టీడీపీ నేత నాగేంద్రపై ఇప్పటి వరకు కేసు నమోదు చేయని పోలీసులు
Vanasthalipuram: రెండో పెళ్లి చేసుకుందని భార్యను చంపిన మాజీ భర్త
అంబటి రాంబాబు జైలు నుంచి విడుదల