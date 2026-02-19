 ఆ తాతగారి లైఫ్‌స్టైల్‌కి ఫిదా అవ్వాల్సిందే..! | 95 Year Old Retired Doctor Simple Lifestyle Wins Hearts On Instagram, Video Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆ తాతగారి లైఫ్‌స్టైల్‌కి ఫిదా అవ్వాల్సిందే..! జిమ్‌ లేదు, కనీసం..

Feb 19 2026 11:47 AM | Updated on Feb 19 2026 12:25 PM

95 Year Olds Lifestyle Wins Internet Over Goes Viral

ఇటీవలకాలంలో అందరిలో ఆరోగ్య స్ప్రుహ ఎక్కువైంది. మంచి ఆహారపు అలవాట్లు,వర్కౌట్లతో హెల్దీగా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరికొందరు ప్రోటీన్‌ పౌడర్లు, జిమ్‌లు వంటి వాటితో ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్య జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. కానీ ఈ తాత అంతలా ఆరోగ్యం కోసం ఏమాత్రం ఖర్చు చేయకుండానే..చాలా చురుకుగా, దీర్ఘాయువుతో ఉండటం విశేషం. ఈ ఏజ్‌లో కూడా అన్ని పనులు తానే చాలా యాక్టివ్‌గా చేసుకుంటున్న తీరుకి ఫిదా అవ్వాల్సిందే. మరి అతడి ఆరోగ్య రహస్యం ఏంటో చూద్దామా..

ఆ తాత గారి గురించి ఆయన మనవరాలు కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ 28 ఏళ్ల సింధూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వీడియో రూపంలో పోస్ట్‌ చేయడంతో అది నెట్టింట సంచలనంగా మారడమే కాదు, ప్రశంసలు వెల్లువెత్తాయి. తన తాతగారికి దగ్గర దగ్గర 95 ఏళ్ల ఉంటాయని, ఆయన రిటైర్డ్‌ అనస్థీషియాలజిస్ట్‌ అని వీడియోలో వివరిస్తోంది సింధు. ఆమె తన తాతగారి రోజు ఉదయం 5.30 గంటలకు యోగాతో ప్రారంభమవుతుందని, పదవీవిరమణ చేసి రెండు దశాబ్దాలకు పైనే అవుతున్నా..ల్యాప్‌టాప్‌లో వైద్య సాహిత్యం గురించి చదవడం, కొత్త సాంకేతిక నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం వంటి వాటితో కాలక్షేపం చేస్తారు. 

వీటి అన్నింటి తోపాటు అప్పుడప్పుడు షాపింగ్‌ ట్రిప్పులు, రోజువారీ పూజ, ధ్యానం, యాప్‌లు లేకుండా సాధన చేయడం తదితరాలు ఉన్నాయి. ఇవేగాక తన వంటను తానే చేసుకుంటారని, "మినీ ఇడ్లీలు" వండటంలో మంచి నిపుణుడని చమత్కరిస్తోంది. ఆయన రిటైర్‌ అయ్యాక కూడా వైద్యవృత్తిపై ఆసక్తి ఏమాత్రం తగ్గలేదని, ఇప్పటికీ వాటికి సంబంధించినవి చదవడం, ఆర్టికల్స్‌ రాయడం వంటివి చేస్తుంటారని చెబుతోంది. 

ఆయన తమిళనాడులోని మధురైలో చాలా ఏళ్లుగా అనస్థీషియాలజిస్ట్‌గా పనిచేసినట్లు పేర్కొంది. తన తాతగారి రోజువారీ దినచర్య దీర్ఘకాల ఆరోగ్యానికి ఖరీదైన ధోరణులతో పనిలేదని నిరూపించింది. ఇప్పటికీ ఆయన హ్యాపీగా వాక్‌ చేస్తారు, వంటకూడా చేసుకుంటారు, కొత్తకొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకుంటుంటారు. పైగా ఆయన ఎలాంటి జిమ్‌ సభ్యుత్వం లేకుండా, కనీసం సప్లిమెంట్లపై ఆధారపడకుండా.. జస్ట్‌ శ్రద్ధ అనే రెండు అక్షరాల పదంపై ఫోకస్‌ పెట్టి ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాడని సింధు చెపుకొచ్చింది. 

దక్షిణాసియా హిందూ సంప్రదాయల్లో వందల ఏళ్ల నుంచి రోజువారీ కదలికలు, భావోద్వేగాలపై నియంత్రణ, మానసిక స్పష్టత తదితరాలు ఉన్నాయి. అయితే వాటిని కంటిన్యూ చేసేలా జీవన విధానంలో భాగమైతే తన తాతలా సుదీర్ఘకాలం ఆరోగ్యంగా జీవితాన్ని గడపొచ్చని అంటోంది. చిన్న చిన్న వాటిల్లో కూడా ఆనందాన్ని వెతుక్కునే మనస్తత్వం ఉన్నవారికి ఎదురే ఉండదని, అది వారికి బలోపేతంగా ఉండేలా సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుందని అంటోంది.

 

(చదవండి: అంబానీల ఆడపడుచు కోడలు.. లెహంగా ధర తెలిస్తే షాక్‌!)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ నయన్ సారిక బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 2

స్టన్నింగ్‌ ఔట్‌ఫిట్‌తో సమంత.. వైరల్‌ ఫోటోలు
photo 3

విశాఖ సాగరతీరంలో సాహస గర్జన (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ లో రంజాన్‌ శోభ (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీకాళహస్తిలో అంగరంగ వైభవంగా శివపార్వతుల కల్యాణం (ఫొటోలు)

Video

View all
Three Rowdy Sheeters Raped A Girl In Narsingh Hyderabad 1
Video_icon

ఇంస్టాలో పరిచయం.. గంజాయి ఇచ్చి 16 ఏళ్ల బాలికపై రేప్..
Director Anil Ravipudi And Karthi New Movie 2
Video_icon

అనిల్ రావిపూడిది పెద్ద ప్లానే.. NEXT మూవీలో కోలీవుడ్ స్టార్
TDP Hand Behind Ajit Pawars Plane Crash Says NCP Leader Rohit Pawar 3
Video_icon

అజిత్ పవార్ ప్రమాదం వెనుక టీడీపీ!
Bill Gates Visit Sparks Political Storm In Andhra Pradesh 4
Video_icon

బిల్ గేట్స్ కు నో ఎంట్రీ !
Rigging In AP Elections The Wire Website Shocking Post 5
Video_icon

బాబుకు బిగ్ షాక్.. ఏపీ ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్.. ది వైర్ సంచలన కథనం
Advertisement
 