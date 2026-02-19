 రాజుగారు వచ్చారహో! | Indian Family Chance Meeting With Dubai Ruler | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రాజుగారు వచ్చారహో!

Feb 19 2026 6:05 AM | Updated on Feb 19 2026 6:05 AM

Indian Family Chance Meeting With Dubai Ruler

విశేషం

సౌరభ్‌జైన్‌ అనే  భారతీయుడి  కుటుంబంతో  దుబాయ్‌ పాలకుడు సరదాగా గడిపిన వీడియో  సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. అది... దుబాయ్‌లోని సాయిహ్‌ అల్‌ సలాం ఎడారి. చుట్టూ ఇసుక తిన్నెలు, ప్రశాంతమైన అల్‌ ఖుద్రా సరస్సు. వారాంతాల్లో సరదాగా గడపడానికి ప్రజలు ఇక్కడికి  వస్తుంటారు. ఈసారి అక్కడికి దుబాయ్‌ పాలకుడు షేక్‌ మహమ్మద్‌ బిన్‌ రషీద్‌ అల్‌ మక్తూమ్‌ ఎటువంటి హడావిడి, భద్రతా సిబ్బంది లేకుండా స్వయంగా కారు నడుపుకుంటూ వచ్చారు. 

సరస్సు దగ్గర ఆడుకుంటున్న పిల్లలను చూసి, కారు ఆపి ఆత్మీయంగా పలకరించారు. ఆశ్చర్యంతో చూస్తున్న వారి కుటుంబ సభ్యుల దగ్గరకు వెళ్లి చిరునవ్వుతో పలకరించారు. పిల్లలతో కలిసి ఫొటో దిగారు. ఈ అద్భుతమైన క్షణాలను సౌరభ్‌జైన్‌ తన ఫోన్‌లో బంధించాడు. 

‘ఖుద్రా లేక్‌ దగ్గర  గడిపిన ఒక సాధారణ వారాంతం అద్భుతం. దుబాయ్‌ పాలకుడు షేక్‌ మహమ్మద్‌ని కలవడం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది, పిల్లలపై ఆయన చూపిన ప్రేమ, ఆత్మీయత మమ్మల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి’ అంటూ వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. చాలా తక్కువ టైమ్‌లోనే ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. నెటిజనులు దీనిని ‘డ్రీమ్‌ ఆఫ్‌ మిలియ¯Œ ్స’ అంటున్నారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కోలీవుడ్‌ కపుల్‌ జంటగా మరకతమణి 2 (ఫోటోలు)
photo 2

ఉంగరాల జుట్టుతో ఎపిక్‌ హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

ప్రియమైన భార్యతో 12th ఫెయిల్‌ మూవీ హీరో (ఫోటోలు)
photo 4

పెళ్లిరోజున తిరుమలలో యాంకర్‌ లాస్య దంపతులు (ఫోటోలు)
photo 5

హీరో సత్యదేవ్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Warning To Chandrababu and Nara Lokesh 1
Video_icon

నా పెళ్ళాం.. బిడ్డలని తరిమేశారు.. జైలు నుంచి రాగానే అంబటి మాస్ వార్నింగ్..
Supreme Court SENSATIONAL Verdict in Actress Prathyusha Case After 24 Years 2
Video_icon

Prathyusha case: 24 ఏళ్ల తర్వాత సుప్రీం సంచలన తీర్పు.. అసలేం జరిగిందంటే?

Balka Suman Arrested In Kyathampalle Mancherial 3
Video_icon

Mancherial: బాల్క సుమన్ అరెస్ట్.. క్యాతన్ పల్లిలో హై టెన్షన్
Ishan Kishan Marriage Updates 4
Video_icon

షాన్ కిషన్ పెళ్లిపై తాతయ్య గ్రీన్ సిగ్నల్.. తల్లి షాకింగ్ కామెంట్స్!
Advocates Shocking Comments On Ambati Rambabu illegal Cases 5
Video_icon

ఒక్క రోజు కూడా జైల్లో ఉండాల్సిన కేసు కాదు.. అంబటి విడుదలపై అడ్వకేట్ షాకింగ్ నిజాలు
Advertisement
 