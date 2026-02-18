ఈ చిన్నారి.. వారిలో బతికే ఉంది!

పది నెలల వయసున్న ఆలిన్ షెరిన్ అబ్రహం అనే పసి పాప కేరళలో అతి పిన్న వయస్కురాలైన అవయవదాతగా నిలిచింది. మల్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఆలిన్ రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడింది. తల్లి, తాతలతో కలిసి కొట్టాయం నుండి తిరువల్లకు వెళుతుండగా ఎదురుగా వస్తున్న కారు ఢీకొట్టింది. ఆస్పత్రిలో కొన్ని రోజుల చికిత్స తరువాత ఆలిన్ షెరిన్ను బ్రెయిన్ డెడ్గా వైద్యులు ప్రకటించారు.
పుట్టెడు దుఃఖాన్ని దిగమింగుకొని తండ్రి అరుణ్ అబ్రహం, తల్లి షెరిన్ ఆన్జాన్ తమ చిన్నారి అవయవాలను దానం (Organ Donation) చేయడానికి అంగీకరించారు.
ఆలిన్ షెరిన్ అబ్రహం (Alin Sherin Abraham) గుండెను తిరువనంతపురంలోని శ్రీ చిత్ర ఇనిస్టిట్యూట్కు, కాలేయాన్ని, ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు, కళ్లు ఐ బ్యాంక్కు డొనేట్ చేశారు.
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పది సంవత్సరాల బాలిక అనిన్కు ఆలిన్ షెరిన్ మూత్రపిండాలను మార్పిడి చేస్తారు. తిరువనంతపురంలో చికిత్స పొందుతున్న ఆరు నెలల పాపకు ఆలిన్ షెరిన్ కాలేయాన్ని అమర్చుతారు.
చదవండి: సింకోప్ సమస్య.. పడి లేచే ప్రమాదం