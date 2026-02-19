వెండి పెళ్లి పత్రిక!

అపూర్వ కానుక
రాజస్థాన్లోని జైపూర్కు చెందిన శివ్ జోహ్రీ తన కుమార్తెకి అపురూపమైన, అందమైన కానుకని అందించాడు. కూతురి వివాహం కోసం రూ. 25 లక్షల విలువైన వెండి వివాహ పత్రికను రూపొందించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. బాక్సు తరహాలో ఈ పెళ్లికార్డును రూపొందించారు. కార్డు తయారీలో మేకులు, స్క్రూలను వాడలేదు.
ఈ పత్రిక బరువు సుమారుగా 3 కిలోలు ఉంటుంది. పొడవు 8 అంగుళాలు, వెడల్పు 6.5 అంగుళాలు ఉంటుంది. ΄ûరాణిక ఘట్టాలను, దేవతామూర్తులను పత్రికపై అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. రామదర్బార్, శివపార్వతుల కళ్యాణం, రాధాకృష్ణులు, తిరుపతి ఆలయ ద్వారాలు, శేష పాన్పుపై పవళించిన విష్ణుమూర్తి... మొదలైన చిత్రాలు దీనిపై కనిపిస్తాయి.