 పశు వికాస్ దినోత్సవం: వేలాది పశువులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ! | SMFG India Credit Impacts 1.55 Lakh Lives On Pashu Vikas Day | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పశు వికాస్ దినోత్సవం: వేలాది పశువులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ!

Feb 19 2026 5:12 PM | Updated on Feb 19 2026 5:29 PM

SMFG India Credit Impacts 1.55 Lakh Lives On Pashu Vikas Day

హైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ NBFCలలో ఒకటైన SMFG ఇండియా క్రెడిట్, దాని ప్రధాన పశువుల సంక్షేమం, గ్రామీణ జీవనోపాధి కార్యక్రమం అయిన పశు వికాస్ దినోత్సవం (పీవీడి) 8వ ఎడిషన్‌ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. 'సర్వోత్తమ సేవ: పశు, పరివార్ ఔర్ ప్రగతి' అనే ఇతివృత్తంతో ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం.. పశువుల ఆరోగ్యం, కుటుంబ శ్రేయస్సు & స్థిరమైన పురోగతిని బలోపేతం చేయడం ద్వారా సమగ్ర గ్రామీణ అభివృద్ధికి సంస్థ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది.

2014లో ప్రారంభించిన పశు వికాస్ దినోత్సవం, ఉచిత పశువైద్య సేవలు & నిపుణుల మార్గదర్శకత్వాన్ని అందించడం ద్వారా పశువుల యజమానుల కీలకమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాలను తీరుస్తుంది. గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా.. ఈ కార్యక్రమం దేశంలోనే అతిపెద్ద ఒకరోజు పశువుల సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో ఒకటిగా అభివృద్ధి చెందింది.

SMFG ఇండియా క్రెడిట్.. 1.55 లక్షలకు పైగా జీవితాలను సానుకూలంగా ప్రభావితం చేసింది. వీటిలో సుమారు 1.4 లక్షల పశువులకు చికిత్స & 14,000 మందికి పైగా వ్యక్తులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ సహాయం అందించింది. 30,000 కంటే ఎక్కువ కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చాయి. ఈ కార్యక్రమం 16 రాష్ట్రాలలో, 510 SMFG గ్రామశక్తి శాఖలలో నిర్వహించబడింది, ఇది గ్రామీణ భారతదేశంలో కంపెనీ లోతైన విస్తరణను నొక్కి చెబుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణలో.. పశు వికాస్ దినోత్సవం 47 ప్రదేశాలలో నిర్వహించారు. మొత్తంమీద 8,350కి పైగా పశువులకు అవసరమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను అందించింది. 2,300 కంటే ఎక్కువ గృహాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ నయన్ సారిక బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 3

స్టన్నింగ్‌ ఔట్‌ఫిట్‌తో సమంత.. వైరల్‌ ఫోటోలు
photo 4

విశాఖ సాగరతీరంలో సాహస గర్జన (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో రంజాన్‌ శోభ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Exposed Heritage Indapur Dairy Ghee scam Of Chandrababu 1
Video_icon

ఇందాపూర్ డెయిరీ రూపంలో బయటపడ్డ బాబు కల్తీ కుట్ర
Mahesh Babu Next Project With Sandeep Reddy Vanga 2
Video_icon

మహేష్ బాబు NEXT మూవీ ఫిక్స్.. అంత్యంత క్రేజీ కాంబినేషన్లో రాబోతున్న సినిమా!
YS Jagan Shocking Reveal 2,685 AP Farmers Died by Suicide in 2025 3
Video_icon

YS Jagan: ఒక్క 2025 లోనే 2685 మంది రైతులు ఆత్మహత్య
Kochadaiiyaan Re Release With AI Upgrade Starring Rajinikanth 4
Video_icon

12 ఏళ్ల తర్వాత.. కొచ్చాడియాన్ కు Ai హంగులు
Gold Prices Drop Below 1 Lakh Massive Relief for Buyers 5
Video_icon

గోల్డ్ లవర్స్ బీభత్సమైన గుడ్ న్యూస్.. లక్ష దిగువకు బంగారం ధరలు..!
Advertisement
 