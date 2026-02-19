పశు వికాస్ దినోత్సవం: వేలాది పశువులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ!

హైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ NBFCలలో ఒకటైన SMFG ఇండియా క్రెడిట్, దాని ప్రధాన పశువుల సంక్షేమం, గ్రామీణ జీవనోపాధి కార్యక్రమం అయిన పశు వికాస్ దినోత్సవం (పీవీడి) 8వ ఎడిషన్ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. 'సర్వోత్తమ సేవ: పశు, పరివార్ ఔర్ ప్రగతి' అనే ఇతివృత్తంతో ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం.. పశువుల ఆరోగ్యం, కుటుంబ శ్రేయస్సు & స్థిరమైన పురోగతిని బలోపేతం చేయడం ద్వారా సమగ్ర గ్రామీణ అభివృద్ధికి సంస్థ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది.
2014లో ప్రారంభించిన పశు వికాస్ దినోత్సవం, ఉచిత పశువైద్య సేవలు & నిపుణుల మార్గదర్శకత్వాన్ని అందించడం ద్వారా పశువుల యజమానుల కీలకమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాలను తీరుస్తుంది. గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా.. ఈ కార్యక్రమం దేశంలోనే అతిపెద్ద ఒకరోజు పశువుల సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో ఒకటిగా అభివృద్ధి చెందింది.
SMFG ఇండియా క్రెడిట్.. 1.55 లక్షలకు పైగా జీవితాలను సానుకూలంగా ప్రభావితం చేసింది. వీటిలో సుమారు 1.4 లక్షల పశువులకు చికిత్స & 14,000 మందికి పైగా వ్యక్తులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ సహాయం అందించింది. 30,000 కంటే ఎక్కువ కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చాయి. ఈ కార్యక్రమం 16 రాష్ట్రాలలో, 510 SMFG గ్రామశక్తి శాఖలలో నిర్వహించబడింది, ఇది గ్రామీణ భారతదేశంలో కంపెనీ లోతైన విస్తరణను నొక్కి చెబుతుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణలో.. పశు వికాస్ దినోత్సవం 47 ప్రదేశాలలో నిర్వహించారు. మొత్తంమీద 8,350కి పైగా పశువులకు అవసరమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను అందించింది. 2,300 కంటే ఎక్కువ గృహాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చింది.