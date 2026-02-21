 ఏఐ సమ్మిట్‌: దుమారం రేపుతున్న అర్ధనగ్న ప్రదర్శన | Police tells court on ai summit Shirtless youth congress protesters | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏఐ సమ్మిట్‌: దుమారం రేపుతున్న అర్ధనగ్న ప్రదర్శన

Feb 21 2026 1:39 PM | Updated on Feb 21 2026 1:39 PM

Police tells court on ai summit Shirtless youth congress protesters

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలోని భారత్ మండపంలో జరిగిన ‘ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్’ వద్ద ఇండియన్ యూత్ కాంగ్రెస్ (ఐవైసీ) కార్యకర్తలు చేపట్టిన అర్ధనగ్న ప్రదర్శన ఇప్పుడు పెను దుమారం రేపుతోంది. ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టిన ఢిల్లీ పోలీసులు శనివారం పటియాలా హౌస్ కోర్టులో తమ వాదనలు వినిపించారు. ఈ నిరసనల వెనుక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో దేశ పరువు తీసేందుకు  భారీ కుట్ర ఉందని పోలీసులు ఆరోపించారు.

శుక్రవారం ఏఐ సమ్మిట్ వద్ద యూత్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు తమ చొక్కాలు విప్పి, ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేక నినాదాలు ఉన్న టీ-షర్టులను ప్రదర్శిస్తూ నిరసన తెలిపారు. ఈ కేసులో అరెస్ట్ అయిన నలుగురు ఐవైసీ (ఐవైసీ) నేతలను పోలీసులు శనివారం కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమం నేపాల్‌లో గతంలో జరిగిన ఒక భారీ ఆందోళనను పోలి ఉందని, ఇది ముందస్తు ప్రణాళికతో చేసిన కుట్ర అని పోలీసులు కోర్టుకు వివరించారు. భారత్ మండపంలో అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు పాల్గొన్న సమయంలో ఇటువంటి నిరసన చేపట్టడం ద్వారా దేశ ప్రతిష్టను ప్రపంచ వేదికపై మసకబార్చేందుకు ప్రయత్నించారని పోలీసులు ఆరోపించారు.

ఈ నిరసనల వెనుక ఉన్న కారణాలను వెలికితీసేందుకు తమకు ఐదు రోజుల రిమాండ్ కావాలని పోలీసులు కోర్టును కోరారు. నిందితుల తరపు న్యాయవాది పోలీసుల వాదనలను తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇది పూర్తిగా రాజకీయ ప్రేరేపిత కేసు అని ఆయన కోర్టులో వాదించారు. ‘ప్రతిపక్ష పార్టీగా నిరసన తెలిపే హక్కు నిందితులకు ఉంది. ఈ ఆందోళన శాంతియుతంగా జరిగింది. ఎక్కడా ఎటువంటి హింస జరిగినట్లు వీడియో ఆధారాలు లేవని న్యాయవాది పేర్కొన్నారు. నిందితులను పోలీసులు  అనవసరంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారని న్యాయవాది వాదించారు.

ఇది కూడా చదవండి: కెనడా కాల్పులు: పసిగట్టిన ఏఐ.. ఆగని మారణకాండ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రాధిక, శివకార్తికేయన్‌ కోసం వచ్చిన కమల్‌ హాసన్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : అభినయం..అనన్యం (ఫొటోలు)
photo 3

గ్రాండ్‌ పార్టీ ఇచ్చిన అల్లు అర్జున్‌.. ఫుల్‌ జోష్‌లో హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

వైభవంగా శ్రీయాదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

బెంగళూరు AMB మల్టీఫ్లెక్స్‌లో సందడి చేసిన మహేష్‌ బాబు (ఫోటోలు)

Video

View all
Rohit Pawar Comment TDP MP Rammohan Naidu And Chandrababu 1
Video_icon

దీని వెనుక చంద్రబాబు, రామ్మోహన్ నాయుడు హస్తం
Vangaveeti Radha Unveils Vangaveeti Mohana Ranga Statue at Polavaram 2
Video_icon

పోలవరంలో వంగవీటి రంగా విగ్రహావిష్కరణ..
KSR Live Show On Chandrababu Conspiracy On Tirumala Temple 3
Video_icon

మహాపాపి చంద్రబాబే.. కుప్పలుగా ఆధారాలు
Putha Shiva Shankar Reacts On Ambati Attack 4
Video_icon

KSR: బూతులు తిట్టిన మహిళకు చైర్మన్ పదవి..!
Gold And Silver Prices Shock Again 5
Video_icon

మళ్లీ షాకిస్తున్న బంగారం, వెండి ధరలు.. ఈరోజు ఎంత పెరిగిందంటే..!
Advertisement
 