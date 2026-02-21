 ఆపరేషన్ మ్యాట్రిక్స్: భారీ సెక్స్‌టార్షన్ ముఠా గుట్టురట్టు | Cyber sextortion racket How MP gang busted in Operation Matrix | Sakshi
ఆపరేషన్ మ్యాట్రిక్స్: భారీ సెక్స్‌టార్షన్ ముఠా గుట్టురట్టు

Feb 21 2026 6:57 PM | Updated on Feb 21 2026 7:10 PM

Cyber sextortion racket How MP gang busted in Operation Matrix

మధ్యప్రదేశ్‌లోని శివపురి జిల్లా కేంద్రంగా సాగుతున్న భారీ సైబర్ సెక్స్‌టార్షన్, 'డిజిటల్ అరెస్ట్' రాకెట్‌ను పోలీసులు ఛేదించిన వైనం కలకలం రేపింది. 'ఆపరేషన్ మ్యాట్రిక్స్' పేరుతో చేపట్టిన ఈ దాడిలో 20 మంది అంతర్రాష్ట్ర ముఠా గుట్టు రట్టైంది. వీరిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు రూ. 1.07 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

శివపురి ఎస్పీ అమన్ సింగ్ రాథోడ్  ఈ అరెస్టులను ధృవీకరించారు. శనివారం జరిగిన ఈ ఆపరేషన్‌లో గ్వాలియర్ జోన్ ఐజీ అరవింద్ కుమార్ సక్సేనా, డీఐజీ అమిత్ సంఘీ ఆదేశాల మేరకు తొమ్మిది ప్రత్యేక బృందాలు శివపురి జిల్లాలోని కరేరా, భోంతి, పిచ్చోర్ ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించాయని ఆయన తెలిపారు.

అసలేంటీ  రాకెట్‌
పకడ్బందీ పథకం ప్రకారం ఈ ముఠా సభ్యులు  మోసాలకు  పాల్పడేవారు. మొదట వాట్సాప్‌లో మహిళల పేరుతో నకిలీ ఖాతాలు సృష్టించేవారు. డేటింగ్ ,టింగ్ యాప్‌ల ద్వారా బాధితులను ఆకర్షించి, వారితో అసభ్యకరమైన చాట్లు,వీడియో రికార్డింగ్‌లు చేసేవారు. ఆతరువాత బాధితుల వ్యక్తిగత వీడియోలు సేకరించిన తర్వాత, తమ నిజప్వరూపాన్ని బయటపెట్టేవారు.  తాము పోలీస్ అధికారులమని పరిచయం చేసుకుని, బాధితులపై అత్యాచారం, చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ కేసులు నమోదయ్యాయని భయపెట్టి, బెదిరింపులకు పాల్పడేవారు. ఈ కేసుల నుండి తప్పించుకోవాలంటే భారీగా డబ్బు చెల్లించాలని  డిమాండ్‌ చేయడం వీరి మోడస్‌ ఒపరాండీ.

గత వారంలో నమోదైన నాలుగు ఎఫ్ఐఆర్లలో మొత్తం 32 మందిని నిందితులుగా చేర్చారు. వీరిలో ఇప్పటివరకు 20 మందిని అరెస్ట్ చేయగా, మరో 12 మంది పరారీలో ఉన్నారు. అరెస్టయిన వారిలో అంగద్ లోధి, విశాల్ లోధి, సుఖ్‌దేవ్, అర్జున్, దీపక్ ప్రజాపతి తదితరులు ఉన్నారు. వీరిలో మెజారిటీ నిందితులు శివపురి మరియు ఝాన్సీ ప్రాంతాలకు చెందినవారే.

రూ. 1.20 లక్షల నగదు, ఏటీఎం  కార్డులు, బ్యాంక్ పాస్‌బుక్కులతోపాటు  7 నాలుగు చక్రాల వాహనాలు, 29 స్మార్ట్‌ఫోన్లను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తం స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల విలువ రూ. 1.07 కోట్లు అని పోలీసులు తెలిపారు.

పోలీసుల హెచ్చరిక
 అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్పీ రాథోడ్ ప్రజలను  ఈ సందర్బంగా కోరారు. తెలియని నంబర్ల నుండి వచ్చే వీడియో కాల్‌లను ఎత్తవద్దనీ,  ఒకవేళ ఎవరైనా 'డిజిటల్ అరెస్ట్' పేరుతో బెదిరింపులకు పాల్పడితే, వెంటనే స్థానిక పోలీసులను లేదా సైబర్ హెల్ప్‌లైన్‌ను సంప్రదించాలని సూచించారు. ‌

