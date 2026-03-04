అసెంబ్లీ సమావేశాలు అప్డేట్స్..
మండలి చైర్మన్తో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీల భేటీ..
- శాసనమండలి చైర్మన్తో భేటీ అయిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు
- తిరుమల లడ్డుపై మండలిలో చర్చకు మండలి చైర్మన్ అనుమతి
- ప్రశ్నోత్తరాలు ముగిసిన తరవాత తిరుమల లడ్డుపై చర్చ
- ముందుగా వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు మాట్లాడిన తర్వాత.. ప్రభుత్వం స్టేట్మెంట్ పాస్ చేసేలా నిర్ణయం
- గతవారం లడ్డుపై చర్చ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ముందు స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయడంపై అభ్యంతరం తెలిపిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు
- నేడు తిరుమల లడ్డుపై చర్చకు ఆమోదం.
అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కోసం భూసేకరణపై అరుణ్ కుమార్ ప్రశ్న..
- అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కోసం భూసేకరణపై రైతుల అభ్యంతరాలను సభలో ప్రశ్నించిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అరుణ్ కుమార్
- ఎమ్మెల్సీ మొండితోక అరుణ్ కుమార్ కామెంట్స్..
- భూసేకరణపై అభ్యంతరాలకు తక్కువ సమయం ఇచ్చారు
- గ్రామసభలు, ప్రజాభిప్రాయసేకరణ పెట్టకుండానే భూ సేకరణపై ముందుకు వెళ్లారు
- భూ యజమానిని సంప్రదించకుండా భూములు తీసుకోవడం సరికాదు
- గెజిట్లో 140 మీటర్ల రోడ్డును 250 మీటర్లు చేశారు
- బఫర్ జోన్ను 500 మీటర్లు చేశారు
- దేశంలో ఎక్కడా ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకి ఇలా చేయలేదు
- మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం గత మూడేళ్లలో ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఇవ్వాలి
- కానీ అలా ఫాలో అవ్వడం లేదు
- సేకరించిన భూమిని వినియోగించకపోతే తిరిగి వెనక్కి ఇచ్చేయాలి..
- ఈ అంశంపై ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టత లేదు
- అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు భూసేకరణకు సంబంధించి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ను రద్దుచేయాలి
- 2013 భూ సేకరణ చట్టం ప్రకారం కొత్త గెజిట్ ను విడుదల చేయాలి.. రైతులను ఆదుకోవాలి
మండలి సమావేశాలు ప్రారంభం..
- ప్రారంభమైన శాసన మండలి సమావేశాలు
- ప్రశ్నోత్తరాలు ప్రారంభం