 Chittoor: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఐదుగురు మృతి | Road Accident In Chittoor District | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Chittoor: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఐదుగురు మృతి

Mar 4 2026 9:50 AM | Updated on Mar 4 2026 11:17 AM

Road Accident In Chittoor District

సాక్షి,పలమనేరు: చిత్తూరులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు ప్రయాణికులు దుర్మరణం పాలయ్యారు. 

చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై బుధవారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. లారీ వెనక నుంచి కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు  అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతుల్లో ఇద్దరు పురుషులు, ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైపోయింది. 

సమాచారం అందుకున్న పలమనేరు పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. మృతుల వివరాలను సేకరించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కాగా, మృతులు  కర్ణాటక రాష్ట్రం వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, కారు అధిక వేగంతో ప్రయాణిస్తుండగా డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడం వల్ల లారీని ఢీకొట్టినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

మృతుల వివరాలు
మృతులు కర్ణాటక రాష్ట్రం బెంగళూరు నగరం రాజాజీ నగర్ కు చెందిన వారుగా పోలీసులు గుర్తించారు.  తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంపై వారి బంధువులకు సమాచారం ఇచ్చారు. చనిపోయిన వారి వివరాలు మోహన్ దాస్ (71),నాగరాజరావు (61),కుసుమ (61)జయంతి (59), పూజ (33)గా నిర్ధారించారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇది నా జర్నీ కాదు మనది.. మంచు మనోజ్-మౌనిక పెళ్లిరోజు స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

‘సాంప్రదాయని సుప్పినీ శుద్ధపూసనీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ లో బ్లడ్‌ మూన్‌ ఇలా కనిపించింది (ఫొటోలు)
photo 4

అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌-సానియా మెహందీ.. తరలివచ్చిన క్రికెటర్లు (ఫొటోలు)
photo 5

బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో గ్లామరస్ హీరోయిన్ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Wedding Super Hit 1
Video_icon

విరోష్ వెడ్డింగ్.. సూపర్ హిట్
Road Accident In Chittoor Highway 2
Video_icon

కారును ఢీకొట్టిన లారీ.. ఐదుగురు మృతి

CPI Narayana Slams Chandrababu Over BR Naidu Leaked Video 3
Video_icon

BR నాయుడు రాసలీలలుపై.. సీపీఐ నారాయణ రియాక్షన్
Indian-Origin Student Savitha Shan In Texas America 4
Video_icon

టెక్సాస్ కాల్పుల్లో భారత యువతి మృతి
TDP Goons Set Fire To YSRCP Flag In Singarakonda Tirunala 5
Video_icon

YSRCP జెండాకు నిప్పు పెట్టిన టీడీపీ గుండాలు..
Advertisement
 