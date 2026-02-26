 మండలిలో వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల ఆందోళన.. | AP Assembly Session On Feb 26th Live Updates | Sakshi
మండలిలో వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల ఆందోళన..

Feb 26 2026 11:13 AM | Updated on Feb 26 2026 11:39 AM

AP Assembly Session On Feb 26th Live Updates

ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు అప్‌డేట్స్‌..

  • ఏపీ శాసన మండలి మరోసారి వాయిదా.
  • వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రులు పొంతనలేని సమాధానాలు.
  • మండలిలో వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల ఆందోళన 

 

మండలిలో వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల ఆందోళన..

  • సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై సమాధానం చెప్పాలని వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల డిమాండ్‌.
  • రేవంత్‌ అసెంబ్లీలో చేసిన వ్యాఖ్యలకు కట్టుబడి ఉ‍న్నారా? అని ప్రశ్న.
  • రేవంత్‌ వ్యాఖ్యలపై చంద్రబాబు ఎందుకు స్పందించడం లేదు.
  • లిఫ్ట్‌ ఇరిగేషన్‌ పనులు నిలిపివేసి సీమకు అన్యాయం చేశారు.
  • సీమ లిఫ్ట్‌ కడతారా? లేదా? ప్రభుత్వం చెప్పాలి. 

 

అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్..  

టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ కల్పలతా రెడ్డి కామెంట్స్

  • రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అంతా రోడ్డు ఎక్కారు
  • ప్రభుత్వం కనీసం వారిని పిలిచి చర్చలు కూడా జరపటం లేదు
  • ఉద్యోగుల ధర్నాపై నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంది
  • సచివాలయ ఉద్యోగులు అంగన్‌వాడీలు, టీచర్స్ ఆందోళన బాట పట్టారు
  • ఉద్యోగుల గురించి పట్టించుకునే పరిస్థితి కూటమి ప్రభుత్వంలో కనిపించడం లేదు
  • ఉద్యోగులకు అధికారంలోకి రావడానికి మాయమాటలు చెప్పారు
  • పీఆర్సీలు , ఐఆర్ ఇస్తాం అని మాయమాటలు చెప్పారు
  • ఉద్యోగుల సమస్యలు మేనిఫెస్టోలో పెట్టి ఈరోజు అధికారం రాగానే మేనిఫెస్టో పక్కన పడేశారు
  • ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీల నెరవేర్చాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును డిమాండ్ చేస్తున్నాము
  • అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి ఉద్యోగుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు
  • ఉద్యోగులకు సంబంధించి 35వేల కోట్లు బకాయిలు ఉన్నాయి అవి చెల్లించరా?
  • పెండింగ్లో పెట్టి వాటిని కొండలాగా పెంచుకుంటూ పోతారా?
  • ప్రభుత్వం వచ్చిన 20 నెలల్లోనే ఉద్యోగులంతా రోడ్లు ఎక్కారు
  • శాసన, కార్యనిర్వాహక, న్యాయ వ్యవస్థ.. ఉద్యోగులు లేకుండా నడుస్తాయా?
  • అధికారంలోకి  రావటానికి రథ చక్రాలలా ఉద్యోగులు పని చేశారు
  • నేడు ఆ చక్రాల కింద పడి ప్రాణాలు తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది..
  • ఈ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు ఒక టార్చర్ గవర్నమెంట్ లాగా ఉంది
  • ఎంతోమంది ఉద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు
  • విద్యాశాఖ మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి గాని ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు కూడా జరపడం లేదు
  • 35 వేల కోట్లు ఉద్యోగులకు బకాయిలు పెట్టారు...
  • ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కరించి వారి డిమాండ్స్ నెరవేర్చాలి.

 

👉ఐదు నిమిషాల విరామం తర్వాత తిరిగి ప్రారంభమైన మండలి

మంత్రి సమాధానంపై బొత్స సీరియస్‌.. 

  • రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్‌పై మంత్రి సమాధానం చెప్పకపోవడంపై బొత్స సీరియస్‌
  • మండలి విపక్షనేత బొత్స సత్యనారాయణ కామెంట్స్‌..
  • సభా సంప్రదాయాలు ఉంటాయి..
  • ఇరిగేషన్ మంత్రి ఉపన్యాసంతో మాకు అభ్యంతరం లేదు..
  • తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళ అసెంబ్లీలో  మాట్లాడిన మాటలు కట్టుబడి ఉన్నారా లేదా?.
  • దానికి క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది.
  • మేం మాట్లాడుతుంటే మైక్ సౌండ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి.

పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్‌పై శాసనమండలిలో ప్రశ్న..

వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీ ఇసాక్ భాషా కామెంట్స్‌..

  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నుంచి 800 అడుగుల లోపు తెలంగాణ వాళ్ళు నీళ్లు తీసుకెళ్తున్నారు..
  • పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ కు 841 అడుగులకు వెళ్తే కానీ నీళ్లు అందవు..
  • 800 అడుగుల లోపు మన వంతుగా నీళ్ళు రావటానికి గత ప్రభుత్వ హయాంలో రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు తెచ్చారు..
  • దాదాపు 80 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి..
  • తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేను ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుతో మాట్లాడి ప్రాజెక్టు పనులు ఆపించామని చెప్పారు..
  • ఒక రాయలసీమ వాసిగా ఉన్న చంద్రబాబు సీమ నీటి హక్కుల విషయంలో తెలంగాణతో లాలూచీ పడ్డారు..
  • రాయలసీమకు హక్కుగా రావలసిన వాటా నీళ్లు రాకుండా చేయటం న్యాయమా, ధర్మమా?.
  • లేకుంటే ప్రాజెక్ట్ పనులు ఆపాల్సిన అవసరం లేదు..
  • మీరు ఈ పనులు పూర్తి చేస్తారా.. లేక రాయలసీమ ద్రోహిగా మిగిలిపోతారా?

 

వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి కామెంట్స్‌..

  • రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు సీమ ప్రాంత రైతులకు, ప్రజలకు చాలా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్..
  • రాయలసీమ ప్రాంతంలో పూర్తిగా భూగర్భ జలాలు అడుగంటి పోయాయి..
  • చంద్రబాబు తో ఏకాంత సమావేశంలో మాట్లాడి రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు పనులు ఆపించాలని చెప్పారు..
  • అయినా ఇంతవరకు టీడీపీ వాళ్ళు సమాధానం చెప్పలేదు..
  • పంటలు పూర్తిగా ఎండిపోయి రైతాంగం నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు..
  • కానీ ప్రభుత్వం మాత్రం సీమ హక్కుల గురించి పట్టించుకోవటం లేదు..


వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీ సిపాయి సుబ్రమణ్యం కామెంట్స్‌..

  • రాయలసీమ నీటి అవసరాలకు ఎత్తిపోతల పథకాలు చాలా అవసరం..
  • రాజకీయ అవసరాల దాన్ని మూసేస్తున్నారా..
  • దీనిపై ప్రజలకు అనేక అనుమానాలున్నాయి..
  • ప్రజల ఆందోళనలు ప్రభుత్వం నివృత్తి చేయాలి..
  • అనంతరం మంత్రి సమాధానంపై వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యంతరం..

👉సభలో ఆందోళన..

👉పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేయటంతో సభలో గందరగోళం..

👉కొద్దిసేపు విరామం ప్రకటించిన ఛైర్మన్.

  • పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్‌పై మండలిలో ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో రసాభాస
  • మంత్రి సమాధానంపై అభ్యంతరం తెలియజేసిన వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీలు
  • తన విజ్ఞప్తి వల్లే రాయలసీమ ఎత్తిపోతలు నిలిపివేశారు అంటూ తెలంగాణ అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి
  • ఆయన మాటలకు ముఖ్యమంత్రి సమాధానం చెప్పాలని ప్రశ్నించిన వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీలు 
     

