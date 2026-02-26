 ’విష్ణు విన్యాసం‘ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు) | Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

’విష్ణు విన్యాసం‘ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)

Feb 26 2026 6:55 AM | Updated on Feb 26 2026 6:55 AM

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet1
1/21

శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన కొత్త సినిమా ‘విష్ణు విన్యాసం’.

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet2
2/21

దర్శకుడు యదునాథ్‌ మారుతీ రావు తెరకెక్కించిన ఈ మూవీని హేమ, షాలిని సమర్పణలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై సుమంత్‌ నాయుడు నిర్మించారు. ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 27న రిలీజ్‌ కానుంది.

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet3
3/21

ఇందులో సత్య, బ్రహ్మాజీ, ప్రవీణ్, మురళీ శర్మ, శ్రీకాంత్‌ అయ్యంగార్, ‘సత్యం’ రాజేష్‌ వంటి నటీనటులు నటించారు. ఈ సినిమాకు రథన్‌ సంగీతం అందించారు.

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet4
4/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet5
5/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet6
6/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet7
7/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet8
8/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet9
9/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet10
10/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet11
11/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet12
12/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet13
13/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet14
14/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet15
15/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet16
16/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet17
17/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet18
18/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet19
19/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet20
20/21

Vishnu Vinyasam Movie Pre Release Press Meet21
21/21

# Tag
Vishnu Vinyasam Movie Sree Vishnu Nayan Sarika Pre Release Function Tollywood photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

’విష్ణు విన్యాసం‘ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రియురాలితో బిగ్‌బాస్ షణ్ముఖ్ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి బంధువుల పెళ్లిలో మెరిసిన అల్లు స్నేహారెడ్డి (ఫోటోలు)
photo 4

విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక పెళ్లి సందడి విశేషాలు (ఫొటోలు)
photo 5

కుంభాభిషేక మహోత్సవంలో వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Missing 51Pages In Epstein Files Sparks Questions Over Trump Secrets 1
Video_icon

ఎప్ స్టీన్ కేసులో కొత్త ట్విస్ట్.. ట్రంప్ ఫైళ్లు మాయం?
Jada Sravan Strong Comments On Pawan Kalyan 2
Video_icon

ఒక నిష్ట దరిద్రుడివి.. పవన్ పై జడ శ్రవణ్ సంచలన కామెంట్స్
MLA Tatiparthi Chandrasekhar Fires On Pawan Kalyan 3
Video_icon

నిన్ను చూసి ఊసరవెల్లి కూడా ఉరేసుకుంటుంది.. పవన్ పై తాటిపర్తి ఫైర్

KS Prasad About Raja Singh Comments On Chandrababu And Pawan 4
Video_icon

బాబుకు దెబ్బ మీద దెబ్బ

Massive Fire Breaks Out At Lodge In Rajampet 5
Video_icon

రాజంపేట లాడ్జిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. ఒకరి మృతి

Advertisement