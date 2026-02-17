 ప్రెండ్స్‌..నా స్నేహితుడిలా అలాంటి పొరపాటు చెయ్యొద్దు..! | Man Rejects 7 LPA Campus Job For US Masters, Ends Up With Rs 40 Lakh Loan, Read His Full Story Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రెండ్స్‌..నా స్నేహితుడిలా అలాంటి పొరపాటు చెయ్యొద్దు..!

Feb 17 2026 1:39 PM | Updated on Feb 17 2026 1:56 PM

Man rejects 7 LPA campus job for US Masters, ends up with Rs 40 lakh loan

విదేశాల్లో చదవాలని..ఒక వ్యక్తి బంగారంలాంటి క్యాంపస్‌ ప్లేస్‌మెంట్‌ని కాలదన్నాడు. చివరికి అప్పులపాలై..ఎంత తక్కవ వేతనానికి పనిచేసేందుకైనా సై అంటున్నాడు.అలా కాకుండా జాబ్‌ చేస్తూనే లేకా కాస్త ఆర్థికంగా స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నాక..ఆ దిశగా అడుగులు వేసిన బాగుండేది. కానీ అత్యాసతో తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం..అతడిని ఎంతటి దయనీయ స్థితిలోకి నెట్టేసిందో చూస్తే..విదేశీ మోజులో ఉండే యువతకు అడకి కథ ఓ గొప్ప కనువిప్పు అని చెప్పొచ్చు. 

ఓ వ్యక్తి సోషల్‌ మీడియా ఎక్స్‌లో చేసిన పోస్ట్‌ పెను దుమారం రేపి వివిధ చర్చలకు దారితీసింది. ఆ పోస్ట్‌లో ఇలా ఉంది. "నా స్నేహితుడు క్యాంపస్‌ ప్లేస్‌మెంట్‌లో ఏడాదికి ఏడు లక్షలు వేతనమిచ్చే జాబ్‌ ఆఫర్‌ని కాలదన్నాడు. విదేశాల్లో ఎంఎస్‌ చేస్తే..అంతకుమించి సంపాదించాలనే అత్యాశతో వద్దనుకున్నాడు. చివరకి తను అనుకున్నట్లుగానే యూఎస్‌లో విజయవంతంగా ఎంఎస్‌ పూర్తిచేశాడు. 

కానీ రూ. 40 లక్షల అప్పుతో రోడ్డుపై నిలబడ్డాడు. దాంతో ఇప్పుడు కనీసం ఏడాదికి రూ. 3లక్షల వేతనమిచ్చే జాబ్‌లో అయినా చేరిపోయేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. చూశారా..! దురాశ ఎంతటి పరిస్థితికి తీసుకొచ్చేస్తుందో తెలుసుకోండి..ఇది బంగారంలాంటి ఆఫర్లను, నిర్ణయాలను నాశనం చేసేస్తుంది తస్మాత్‌ జాగ్రత్త." అంటూ తన పోస్ట్‌ని ముగించాడు. 

ఈ పోస్ట్‌ నెటిజన్లను అమితంగా ఆకర్షించడమే కాదు..చాలామంది నెటిజన్లు తమ స్నేహితులు కూడా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునే ఇబ్బందులు పడ్డారని, అమెరికాలో చదువుకోవడం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నదంటూ పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తూ పోస్టులు పెట్టారు.

 

(చదవండి: బేబీ కేర్‌పై పరిణితి చోప్రా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..! జీవితంలోనే..)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

క్యూట్ కృతిశెట్టి.. ఎర్రని టీషర్ట్‌లో అందంగా (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ : మణికొండలో కాలనీలను ముంచెత్తిన వరద (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖ : సముద్ర తీరాన శౌర్య సింహనాదం (ఫొటోలు)
photo 4

విశాఖపట్నం : ఆర్కే బీచ్‌ ఆధ్యాత్మిక సాగరంగా మారింది (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీశైలంలో కనుల పండువగా మల్లన్న రథోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
Bill Gates Out Of AI Summit Amid Epstein Backlash 1
Video_icon

బిల్ గేట్స్ కు నో ఎంట్రీ... బిల్ గేట్స్ పై ఆరోపణలు
PCB Chairman Mohsin Naqvi Leaves Stadium Amid Pakistan’s Batting Collapse 2
Video_icon

పాకిస్తాన్ అమ్మాయిల దెబ్బకు పారిపోయిన PCB Chairman
Garam Rajesh Skit on Hi LITE Company Gifted Cars to Employees 3
Video_icon

ఒక్కో ఉద్యోగికి రెండు కోట్ల కారు
Young Man Celebrates Goats Birthday in Uttar Pradesh 4
Video_icon

మేకలకు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్
Vijay Devarakonda Rashmika Mandanna Hidden Love Story 5
Video_icon

గుట్టుచప్పుడు కాకుండా విజయ్,రష్మిక లవ్ స్టోరీ
Advertisement
 