రాజీనామా చేసిన వారికి ఆహ్వానం

Feb 13 2026 1:05 PM | Updated on Feb 13 2026 1:28 PM

Zomato Deepinder Goyal shared overwhelmed after receiving more than 8000 emails

జొమాటోకు మాజీల క్యూ

దీపిందర్‌కు 8,000 ఈమెయిల్స్!

జొమాటో సంస్థను వదిలి వెళ్లిన మాజీ ఉద్యోగులను తిరిగి ఆహ్వానిస్తూ జొమాటో గ్రూప్ (ఎటర్నల్) వ్యవస్థాపకుడు దీపిందర్ గోయల్ చేసిన ప్రయత్నం మెరుగైన ఫలితాలను ఇస్తోంది. కేవలం వారం రోజుల వ్యవధిలోనే ఆయనకు సుమారు 8,000 ఈమెయిల్స్ వచ్చినట్లు ఆయన ఎక్స్‌(ట్విట్టర్) వేదికగా వెల్లడించారు.

గోయల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఈమెయిల్స్‌ను రెండు వర్గాలుగా విభజించవచ్చు. అందులో గతంలో ఎటర్నల్ ప్రయాణంలో భాగమై వివిధ కారణాలతో సంస్థను వీడిన 4,000 మంది మాజీ ఉద్యోగులు కొందరున్నారు. ఇప్పటివరకు సంస్థలో పనిచేయకపోయినా జొమాటో సంస్కృతికి ఆకర్షితులై చేరాలనుకుంటున్న వారు మరో 4,000 మంది ఉన్నారు. ‘నేను దీన్ని అస్సలు ఊహించలేదు. చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ ఈమెయిల్స్‌లో ఎన్నో కథలు, భావోద్వేగాలు, నిజాయితీ దాగి ఉన్నాయి’ అని గోయల్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

పాత సహోద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్

సంస్థ గత కొన్నేళ్లుగా ఎదుగుతున్న క్రమంలో పాత ఉద్యోగులతో తనకు ఉన్న అనుబంధం ప్రస్తుత టీమ్‌కు ఉండకపోవచ్చని గోయల్ అభిప్రాయపడ్డారు. 8,000 మెయిల్స్ స్వయంగా చదవడం సమయంతో కూడుకున్న పని కావడంతో తనతో నేరుగా పనిచేసిన వారికి ఆయన ఒక వెసులుబాటు కల్పించారు. ఎవరైనా గతంలో దీపిందర్‌తో పనిచేసి ఉంటే మెయిల్ కోసం వేచి చూడకుండా నేరుగా తన మొబైల్ నంబర్ కనుగొని వాట్సాప్ చేయమని ఆయన కోరారు.

‘గతాన్ని పట్టించుకోను’

మాజీ ఉద్యోగుల పట్ల గోయల్ చూపిన సానుకూల దృక్పథం చర్చనీయాంశమైంది. గతంలో వారు ఎందుకు వెళ్లిపోయారు లేదా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో రాజీనామా చేశారనే విషయాలను పక్కన పెట్టాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. గతంలో సంస్థలో సరైన వాతావరణం లేదా నాయకత్వం లేకపోవడం వల్ల కొందరు వెళ్లిపోయి ఉండవచ్చని ఆయన నిజాయితీగా అంగీకరించారు. ‘నేను గతాన్ని పట్టుకుని కూర్చుంటానని మీరు భావించవద్దు. తలుపులు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయి. మాకు మీ అవసరం ఉంది’ అంటూ ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.

ఎందుకు మాజీ ఉద్యోగులకే ప్రాధాన్యత?

సంస్థ పనితీరు, దాని విలువలు తెలిసిన వారు తిరిగి రావడం వల్ల పని వేగవంతం అవుతుందని గోయల్ నమ్ముతున్నారు. ‘ఎటర్నల్‌లో ఇంకా వృద్ధి చెందాల్సింది చాలా ఉంది. ఇక్కడ ఎదిగి, బయటకు వెళ్లి తిరిగి రావాలనుకునే వారికంటే మెరుగైన అభ్యర్థి మరొకరు ఉండరు’ అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

