 జొమాటో సీఈవో ధరించిన ‘టెంపుల్‌’ గురించి తెలుసా? | Zomato CEO Deepinder Goyal wearing an experimental device Temple | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జొమాటో సీఈవో ధరించిన ‘టెంపుల్‌’ గురించి తెలుసా?

Jan 8 2026 7:28 PM | Updated on Jan 8 2026 7:40 PM

Zomato CEO Deepinder Goyal wearing an experimental device Temple

రక్తపోటును గుర్తించే పరికరం

టెంపుల్‌ పేరిట కొత్త ఆవిష్కారం

జొమాటో వ్యవస్థాపకుడు దీపేందర్‌ గోయెల్‌ ముఖం మీద ఉన్న రహస్య పరికరంపై సోషల్‌మీడియాలో  తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. ఇటీవల ఓ కార్యక్రమంలో అతను మాట్లాడుతున్న సమయంలో అతని ముఖంపై అతికించి ఉన్న ఆ చిన్న వస్తువే  హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. కొందరు ఫోన్‌ చార్జర్‌ అని, మరి కొందరు బబుల్‌గమ్‌ అతికించుకుని ఉంటాడని కూడా  వ్యంగోక్తులు విసిరారు. ఇంతకీ అందేంటో తెలుసా?

దీపిందర్‌ అందించిన వివరాల ప్రకారం ఆ పరికరం పేరు టెంపుల్‌. ఇది మానవ శరీరంలోని రక్త ప్రవాహాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ.మెదడు కార్యకలాపాలను నియంత్రిస్తూ, ఓవరాల్‌గా మన శరీరానికి ఆరోగ్యాన్ని అందించే పరికరం. ప్రస్తుతం ప్రయోగ దశలో ఉన్న టెంపుల్‌ ఇంకా మార్కెట్‌లోకి రాలేదు. కానీ ఏడాది కాలం నుంచి దీన్ని వినియోగిస్తున్నానని దీపీందర్  చెప్పారు.

ఇది ఎలా పని చేస్తుందంటే..
టెంపుల్‌ ధరించిన వ్య క్తి తన మెదడులో రక్త ప్రవాహం... వేగం వివరాలు గుర్తించడంతో పాటు... రక్త ప్రసరణ గురించి, మనపై ఏదైనా ఒత్తిడి వచ్చినప్పడు.. శరీరంలో కలిగే మార్పులను ఇది గుర్తించి మనకు తెలియజేస్తుంది. రియల్ టైమ్ లో మన బాడీ పరిస్థితి... అది మెదడును ఎలా ప్రభావితం చేస్తోందనే అంశాలను పసిగడుతుంది. 

ఇదీ చదవండి: బిచ్చగాడిలా బతికాడు, చనిపోయాక డబ్బు కట్టలు చూసి అందరూ షాక్‌!

అలసట, మనస్సు కేంద్రీకరించకపోవడం, జ్ఞాపకశక్తి సమస్యలు, వృద్ధాప్య ప్రక్రియలో సమస్యలను గుర్తించి... వాటి నివారణకు కూడా ఈ యంత్రం సహకరిస్తుంది. అయితే ఈ పరికరం మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి రాలేదు. ఈ పరికరం పరిశీలన దశలో ఉన్నందున, దీపేందర్‌ గోయెల్‌ వ్యక్తిగత పరిశోధన చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రయోగ దశలో ఉన్న ఈ పరికరం మార్కెట్‌లోకి రావాలంటే చాలా విషయాల్లో క్లీన్‌చిట్‌ లభించాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని వినియోగిస్తే ఇతర సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదముందనే వాదన కూడా ఉంది. ధర విషయంలోనూ ఇంకా స్పష్టత లేదు. ప్రస్తుతానికి ఈ పరికరం విలువ 25 మిలియన్‌ డాలర్లు అని నిర్ణయించారు... అంటే మన దేశ కరెన్సీలో సుమారు 200 కోట్ల రూపాయలు. 

ఇదీ చదవండి: పెళ్లికి పిలిస్తే రాలేదు.. కట్‌ చేస్తే అస్థిపంజరం దొరికింది

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'అనగనగా ఒక రాజు' ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న బ్రహ్మానందం, మంగ్లీ (ఫోటోలు)
photo 3

చంద్రబాబుది విలన్‌ క్యారెక్టర్‌.. ఆధారాలతో ఏకిపారేసిన వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 5

Yash Birthday : యశ్‌ అసలు పేరేంటో తెలుసా? (ఫోటోలు)

Video

View all
Supreme Court Sensational Verdict On Anti Corruption Act 1
Video_icon

అవినీతి నిరోధక చట్టం కేసులపై సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు
Ministers Seethakka And Konda Surekha Meet KCR 2
Video_icon

మేడారం జాతరకు కేసీఆర్‌ను ఆహ్వానించిన మంత్రులు
TDP Goons ATTACK on YSRCP Leader Sheikh Nabin 3
Video_icon

YSRCP తరపున తిరిగితే చంపేస్తాం
Sankranti Effect MASSIVE Rush at Bus Stands and Railway Stations 4
Video_icon

సంక్రాంతి ఎఫెక్ట్.. ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిన బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు
Task Force Police Arrests Fake Ayurvedic Medicine Mafia In Visakha 5
Video_icon

Visakha: నకిలీ ఆయుర్వేద మెడిసిన్ ముఠా అరెస్ట్
Advertisement
 