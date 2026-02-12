పోలియో నిర్మూలనకు బీఈ వ్యాక్సిన్

బయోలాజికల్ ఈ లిమిటెడ్ (BE) పోలియోకు వ్యతిరేకంగా.. ఒక ప్రధాన మైలురాయిని ప్రకటించింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ఇటీవల నోవెల్ ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ టైప్ 2 (nOPV2) కోసం ఫేజ్ II ప్రీ-క్వాలిఫికేషన్ (PQ) మంజూరు చేసింది. ఈ ప్రీ-క్వాలిఫికేషన్ ద్వారా.. BE తన సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సైట్లో మొత్తం ఉత్పత్తి శ్రేణి (డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్ & డ్రగ్ ప్రొడక్ట్) కోసం WHO ప్రమాణాలను పూర్తి చేసింది.
ఫేజ్ I ప్రీ-క్వాలిఫికేషన్ (జూన్ 2024) కేవలం డ్రగ్ ప్రొడక్ట్ ఉత్పత్తికి మాత్రమే వర్తించింది. ఇది బయట నుంచి అందిన డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్ ఆధారంగా తయారయ్యేది. కానీ ఫేజ్ II ద్వారా BE మొత్తం ఉత్పత్తి విధానాన్ని WHO ప్రమాణాలతో నిర్వహించగలుగుతుంది, ఇది ప్రపంచంలో పోలియోవైరస్ టైప్ 2 (cVDPV2) వ్యాప్తిని నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
బయోలాజికల్ ఈ లిమిటెడ్ ఇప్పటికే 700 మిలియన్ల డోసుల nOPV2 ఉత్పత్తి చేసి, వివిధ దేశాలకి పంపించింది. అక్కడ cVDPV2 వ్యాప్తిని నియంత్రించే వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. nOPV2 ప్రత్యేకంగా ఔట్పుట్ నియంత్రణ కోసం రూపొందించారు. ఇది పోలియో వైరస్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఈ ప్రీ-క్వాలిఫికేషన్ సాధనలో PT Bio Farma (ఇండోనేషియా), PATH, Gates Foundation వంటి అంతర్జాతీయ భాగస్వాములు కీలక సహకారం అందించారు. టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్, ఉత్పత్తి సరాసరి పరిశీలనలు, ప్రత్యేక పరీక్షలు మరియు తయారీ సిద్ధత కార్యక్రమాలు ఈ విజయానికి తోడ్పడ్డాయి.