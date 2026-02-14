 పైలట్‌లకు భలే డిమాండ్‌.. రూ.లక్షల్లో జీతాలు | Pilot Hiring Boom Lakhs in Salaries as IndiGo Plans Massive Recruitment Drive | Sakshi
పైలట్‌లకు భలే డిమాండ్‌.. రూ.లక్షల్లో జీతాలు

Feb 14 2026 12:22 PM | Updated on Feb 14 2026 1:16 PM

Pilot Hiring Boom Lakhs in Salaries as IndiGo Plans Massive Recruitment Drive

భారతీయ విమానయాన రంగంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దేశంలో అతిపెద్ద ఎయిర్‌లైన్ అయిన ఇండిగో (IndiGo) తన చరిత్రలోనే అతిపెద్ద కాక్పిట్ నియామక డ్రైవ్‌లలో ఒకదాన్ని చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది. పల విభాగాల్లో 1,000 మందికి పైగా పైలట్లను నియమించుకునేందుకు సంస్థ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. ట్రెయినీ ఫస్ట్ ఆఫీసర్లు, సీనియర్ ఫస్ట్ ఆఫీసర్లు, కెప్టెన్లు వంటి అన్ని స్థాయిలలో నియామకాలు జరగనున్నాయి.

ఈ నిర్ణయం 2025 డిసెంబర్‌లో ఎదురైన తీవ్రమైన సిబ్బంది కొరత, ఆ కారణంగా ఏడు రోజుల్లో వేల సంఖ్యలో విమానాలు రద్దైన ఘటనల తర్వాత తీసుకున్నదిగా తెలుస్తోంది. కొత్తగా అమల్లోకి వచ్చిన విశ్రాంతి నిబంధనలతో (FDTL) సిబ్బంది లభ్యతపై ఒత్తిడి పెరగడంతో, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి అంతరాయాలు పునరావృతం కాకుండా ముందస్తు చర్యగా ఈ భారీ నియామక ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.

డీజీసీఏ కొత్త నిబంధనలు
విమాన సురక్షత దృష్ట్యా డీజీసీఏ (DGCA) పైలట్లకు సంబంధించిన ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్ (FDTL) నిబంధనలను సవరించింది. కొత్త నియమాల ప్రకారం పైలట్లకు తగిన విశ్రాంతి సమయం తప్పనిసరి.

దీంతో రోస్టర్ నిర్వహణలో మార్పులు అవసరమయ్యాయి. కొంతకాలం తాత్కాలిక సడలింపులతో సేవలు నిర్వహించిన ఎయిర్‌లైన్లు, ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయి అమలుకు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అదనపు పైలట్ల అవసరం ఏర్పడింది.

నియామకాల్లో ప్రత్యేకత
ఇండిగో విమానాల్లో ప్రధానంగా ఎయిర్‌బస్ A320 కుటుంబానికి చెందిన విమానాలు ఉపయోగిస్తుండగా, ముందస్తు A320 అనుభవం లేకపోయినా అర్హత కలిగిన పైలట్లను తీసుకోవడానికి సంస్థ సిద్ధంగా ఉందని సమాచారం.విమానాల సంఖ్య పెరుగుతుండడం, అంతర్జాతీయ మార్గాల్లో విస్తరణ జరగడం, ప్రయాణికుల రద్దీ పెరగడం వంటి అంశాలు కూడా నియామకాల వేగాన్ని పెంచుతున్నాయి.

పైలట్ల జీతాలు ఎలా ఉన్నాయంటే..
భారతీయ విమానయాన రంగంలో పైలట్ వృత్తి అత్యంత అధిక వేతనాలు కలిగిన కెరీర్‌లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. సాధారణంగా జీతాలు (అంచనా) ఇలా ఉంటాయి..

ట్రెయినీ ఫస్ట్ ఆఫీసర్: నెలకు రూ.80,000 నుంచి రూ.1.5 లక్షలు
ఫస్ట్ ఆఫీసర్ (FO): రూ.1.5 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షలు
సీనియర్ ఫస్ట్ ఆఫీసర్ (SFO): రూ.3.5 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షలు
కెప్టెన్: రూ.6 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ

నడిపే విమాన రకం, అనుభవం, ఫ్లైట్ గంటలు, అంతర్జాతీయ మార్గాలు వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఈ మొత్తాలు మారవచ్చు.

ఇతర భత్యాలు, సౌకర్యాలు
జీతంతో పాటు పైలట్లకు పలు అదనపు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అవి..
లేఓవర్ అలవెన్సులు (దేశీయ, అంతర్జాతీయ)
ఫ్లైట్ గంటల ఆధారిత ప్రోత్సాహకాలు
మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ & లైఫ్ కవర్
కుటుంబ సభ్యులకు ఉచిత/తగ్గింపు ధరల ప్రయాణ సౌకర్యం
శిక్షణా అవకాశాలు, టైప్ రేటింగ్ మద్దతు
పనితీరు ఆధారిత బోనసులు

కొన్ని ఎయిర్‌లైన్లు పైలట్ల మనోబలాన్ని పెంచేందుకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహక ప్యాకేజీలను కూడా ప్రవేశపెడుతున్నాయి.

ఇతర ఎయిర్‌లైన్లలోనూ నియామకాలు
భారతదేశంలో పెరుగుతున్న డిమాండ్ దృష్ట్యా ఆకాశ ఎయిర్‌ (Akasa Air) వంటి కొత్త ఎయిర్‌లైన్లు కూడా పైలట్ల నియామకాలను వేగవంతం చేస్తున్నాయి. వేతనాలు, సౌకర్యాల పరంగా పోటీ వాతావరణం నెలకొంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా అనేక ఎయిర్‌లైన్లు భారత పైలట్లకు అవకాశాలు అందిస్తున్నాయి. దీనితో దేశీయంగా జీతాల నిర్మాణంలో కూడా మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

