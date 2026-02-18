 ఉద్యోగాలకు చలిగాలి | latest picture of unemployment in India reported by NSO | Sakshi
ఉద్యోగాలకు చలిగాలి

Feb 18 2026 8:55 AM | Updated on Feb 18 2026 8:55 AM

latest picture of unemployment in India reported by NSO

ఎగసిన నిరుద్యోగం

జనవరిలో 5% జంప్‌

నిరుద్యోగం జనవరిలో 5 శాతానికి పెరిగింది. 2025 డిసెంబర్‌లో ఇది 4.8 శాతంగానే ఉంది. జాతీయ గణాంక కార్యాలయం (ఎన్‌ఎస్‌వో) విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం.. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 15 ఏళ్లకు మించిన వారికి సంబంధించి నిరుద్యోగం జనవరిలో పెరిగినట్టు తెలుస్తోంది. కార్మికుల భాగస్వామ్య రేటు (ఎల్‌ఎఫ్‌పీఆర్‌), జనాభాలో పనిచేసే వారి నిష్పత్తి (డబ్ల్యూపీఆర్‌) సైతం తగ్గడం గమనార్హం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సాగు కాలం ముగియడం వంటి సీజనల్‌ ప్రభావాలే ఎల్‌ఎఫ్‌పీఆర్, డబ్ల్యూపీఆర్‌ తగ్గడానికి కారణమని ఎన్‌ఎస్‌వో తెలిపింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిర్మాణ రంగం, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో పనులు, రవాణా, వ్యాపార కార్యకలాపాలు శీతాకాలంలో నిదానించగా, పట్టణాల్లో మాత్రం వాణిజ్య కార్యకలాపాలు స్థిరంగా ఉన్నాయి.  

  • గ్రామీణ నిరుద్యోగం గత డిసెంబర్‌లో 3.9 శాతంగా ఉంటే, జనవరిలో 4.2 శాతానికి పెరిగింది. పట్టణాల్లో నిరుద్యోగ రేటు 6.7 శాతం నుంచి 7 శాతానికి చేరింది. 

  • జనవరిలో కార్మికుల భాగస్వామ్య రేటు దేశవ్యాప్తంగా 55.9 శాతంగా నమోదైంది. డిసెంబర్‌లో ఇది 56.1 శాతంగా ఉంది. గ్రామీణ  ప్రాంతాల్లో కార్మికుల భాగస్వామ్య రేటు 59 శాతం నుంచి 58.7 శాతానికి తగ్గింది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇది 50.2 శాతం నుంచి 50.3 శాతానికి స్వల్పంగా మెరుగుపడింది.

  • మహిళా కార్మికుల భాగస్వామ్య రేటు జనవరిలో 35.1 శాతంగా ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 39.7 శాతం కాగా, పట్టణాల్లో 25.5 శాతంగా ఉండడం గమనార్హం. 

  • జనాభాలో పనిచేసే వారి నిష్పత్తి (డబ్ల్యూపీఆర్‌) 2025 జూన్‌లో 53.3 శాతంగా ఉంటే, డిసెంబర్‌ నాటికి 56.7 శాతానికి మెరుగుపడగా.. 2026 జనవరిలో తిరిగి 56.2 శాతానికి బలహీనపడింది. 

  • గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పురుషులకు సంబంధించి డబ్ల్యూపీఆర్‌ 75.7 శాతంగా, మహిళలకు సంబంధించి 38 శాతంగా ఉంది. పట్టణాల్లో పురుషులకు సంబంధించి 70.5 శాతం, మహిళలకు సంబంధించి 23 శాతం చొప్పున నమోదయ్యాయి.

